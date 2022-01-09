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Spor Emirhan İlkhan maç sonrası konuştu
Spor

Emirhan İlkhan maç sonrası konuştu

Beşiktaş'ın genç yeteneği Emirhan İlkhan, Rizespor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 23:18:00 -
Emirhan İlkhan maç sonrası konuştu

Beşiktaş'ın 2004 doğumlu genç yeteneği Emirhan İlkhan, Rizespor ile 2-2 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Mücadelede takımının 2. golünü atan Emirhan, "Elimden geleni yaptım, yaptık. Çok boş 2 gol yedik. Bizim kontrolümüzde olan bir oyunu yediğimiz saçmasapan 2 golle bitirdik. Çok üzgünüz. Üzgünüm yapacak bir şey yok. İyi oynamak yetmiyor. Önemli olan kazanmak." dedi.

"Ümitsizliğe kapılmayın"

Altyapıda forma giyen oyuncularla ilgili görüşü sorulan genç yetenek, "Hiçbiri ümitsizliğe kapılmasın. Küçükken iyi günün, kötü günün oluyor. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayıp çalışsınlar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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