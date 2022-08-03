  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Emirhan, bir krizi ateşlemiştir artık!..
Spor

Emirhan, bir krizi ateşlemiştir artık!..

Geçtiğimiz günlerde Rıdvan Yılmaz’ın transfer süreci tamamlandı ve Milli sol bek kariyerine İskoçya’nın köklü ekibi Rangers’ta devam etme kararı aldı..

Yeniakit Publisher
2022-08-03 18:06:00 -
Emirhan, bir krizi ateşlemiştir artık!..

Geçtiğimiz günlerde Rıdvan Yılmaz’ın transfer süreci tamamlandı ve Milli sol bek kariyerine İskoçya’nın köklü ekibi Rangers’ta devam etme kararı aldı.. Tabii ki öncelikle Frankfurt’la anlaştıktan sonra transferi gerçekleşmeyen ve daha sonra Rangers’a imza atan 21’lik Rıdvan transferi de çok çetrefilli geçerek Beşiktaş’ın başını ağrıtmıştı..

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

 


SSB Başkanı Demir'den HÜRJET ve MMU ile ilgili açıklama: Dünya devleriyle yarışır!
SSB Başkanı Demir'den HÜRJET ve MMU ile ilgili açıklama: Dünya devleriyle yarışır!

Gündem

SSB Başkanı Demir'den HÜRJET ve MMU ile ilgili açıklama: Dünya devleriyle yarışır!

Bakın diziden neden ayrılmış!
Bakın diziden neden ayrılmış!

Medya

Bakın diziden neden ayrılmış!

Yastığın altına bir diş sarımsak koyarsanız...
Yastığın altına bir diş sarımsak koyarsanız...

Sağlık

Yastığın altına bir diş sarımsak koyarsanız...

Canan Karatay uyardı: Kolajen reklamlarına uymasınlar! Kolajen içeren besinler nelerdir?
Canan Karatay uyardı: Kolajen reklamlarına uymasınlar! Kolajen içeren besinler nelerdir?

Kadın - Aile

Canan Karatay uyardı: Kolajen reklamlarına uymasınlar! Kolajen içeren besinler nelerdir?

Aleyna Tilki iyice zıvanadan çıktı!
Aleyna Tilki iyice zıvanadan çıktı!

Medya

Aleyna Tilki iyice zıvanadan çıktı!

Uzmanlardan aşı uyarısı: Covid vakalarında artış var! Bağışıklığımız bizi korumaya yetmeyebilir
Uzmanlardan aşı uyarısı: Covid vakalarında artış var! Bağışıklığımız bizi korumaya yetmeyebilir

Sağlık

Uzmanlardan aşı uyarısı: Covid vakalarında artış var! Bağışıklığımız bizi korumaya yetmeyebilir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23