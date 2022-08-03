Emirhan, bir krizi ateşlemiştir artık!..
Geçtiğimiz günlerde Rıdvan Yılmaz’ın transfer süreci tamamlandı ve Milli sol bek kariyerine İskoçya’nın köklü ekibi Rangers’ta devam etme kararı aldı..
Geçtiğimiz günlerde Rıdvan Yılmaz’ın transfer süreci tamamlandı ve Milli sol bek kariyerine İskoçya’nın köklü ekibi Rangers’ta devam etme kararı aldı.. Tabii ki öncelikle Frankfurt’la anlaştıktan sonra transferi gerçekleşmeyen ve daha sonra Rangers’a imza atan 21’lik Rıdvan transferi de çok çetrefilli geçerek Beşiktaş’ın başını ağrıtmıştı..
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