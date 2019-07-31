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Emirates NBD Başkan Yardımcısı Hesham Abdulla Al Qassim: "Türkiye, hızla büyüyen bir ekonomi. Bizim için oldukça önemli bir büyüme fırsatı sunuyor."

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:52
Emirates NBD Başkan Yardımcısı Hesham Abdulla Al Qassim: "Türkiye, hızla büyüyen bir ekonomi. Bizim için oldukça önemli bir büyüme fırsatı sunuyor."
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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:52
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