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Gündem Eminönü'nde Hintlilerin çektiği film paniğe yol açtı! Bir anda ortalık karıştı
Gündem

Eminönü'nde Hintlilerin çektiği film paniğe yol açtı! Bir anda ortalık karıştı

İstanbul Eminönü Meydanı'nda Hintlilerin çektiği filmin kılıç ve palalarla çekilen sahnesi gerçek sanılınca ortalık bir anda karıştı. Sahneyi uzaktan gören vatandaşlar, kameraları fark etmeyince emniyeti aradı.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 16:56:00 - 2022-09-25 17:21:24

Hintlilerin ellerinde kılıç ve palalarla İstanbul Eminönü Meydanı'nda çektikleri film sahnesi paniğe yol açtı.

Meydana uzak mesafede olan vatandaşlar kameraları fark etmeyince, gördüklerini gerçek sanarak emniyet mensuplarına haber verdi.

Bir grup Hintlinin izinlerini alıp çekim yaptığı alana gelen polis, belgeleri inceledikten sonra bir sorun olmadığını anlayarak meydandan ayrıldı.

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