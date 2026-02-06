  • İSTANBUL
Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurda korku dolu anlar
Gündem

Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurda korku dolu anlar

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurda korku dolu anlar

İstanbul'da Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurda bir kişi denize atladı. Vapurda bulunan görevliler ve vatandaşlar denize atlayan şahıs için seferber oldu.

Olay Şehir Hatlarının Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi bilinmeyen bir nedenle vapurdan Boğaz'ın bu gibi suyuna atladı.

Şahsın suda çırpındığı gören yolcular, bağırmaya başladı. Vapurda bulunan görevli, suda çırpınan şahsa can simidi fırlatırken, yolcular ise yüzmesi yönünde uyarıda bulundu. Herkes sudaki kişi için seferber oldu.

Bazı yolcuların şahsı montu çıkarması yönünde öneride bulunduğu görülürken, adam can simitlerine doğru yüzmeye çalıştı.

Bir süre sonra bölgeye gelen başka bir tekne şahsı sudan çıkararak kurtarınca herkes rahat bir nefes aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

Vapurda bulunan bir kişi, "Biz böyle gidiyorduk. Geminin arka tarafında, gidiş yönünün tersindeydik. Birisi atlamış. Biz atladığını ya da düştüğünün farkında değiliz. Ben sadece adamı suda görünce bağırmaya başladım. Birisi gemiden düştü, arkadaşı yok mu diye. Kaptan dönüş yaptı. Gidip aldık çok şükür kurtardık. Herkese geçmiş olsun" dedi.

