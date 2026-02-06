İstifa eden edene: İngiltere siyasetinde Epstein krizi!

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer hükümetinde kriz derinleşiyor. Üst düzey hükümet yetkililerinin, Lord Peter Mandelson’ın ABD Büyükelçiliği görevine atanma sürecine ilişkin delillerin açıklanması öncesinde, aralarındaki elektronik yazışmaları yetkililere teslim etmeye hazırlandığı bildirildi.

Söz konusu belgelerin, Mandelson’ın çocuk istismarı suçlusu Jeffrey Epstein ile ilişkisine dair gerçekleri gizlediği iddialarını daha da ağırlaştırabileceği belirtiliyor.

Büyüyen skandal karşısında Starmer, çarşamba günü Epstein mağdurlarından özür dilemek zorunda kaldı. Başbakan, Mandelson’ın yalanlarına inandığını kabul ederek, Epstein ile dostluğu zaten kamuoyunca biliniyorken onu kritik bir diplomatik göreve atamış olmasının sorumluluğunu üstlendi.

Ancak bu özür, ne kamuoyundaki öfkeyi ne de İşçi Partisi içindeki isyanı dindirmeye yetti. Parti içinden bazı milletvekilleri Starmer’a açıkça istifa çağrısı yapmaya başladı.

Başbakanlık Ofisi’nin (No 10) eski İletişim Direktörü James Lyons, özel mesajların ifşasının skandalı daha da büyütebileceği uyarısında bulundu. BBC’ye konuşan Lyons, “Durumun vahametini küçümsemek mümkün değil” dedi. Lyons, belge açıklamalarının henüz başlangıç aşamasında olunduğunu belirterek “Covid soruşturmasında gördüğümüz gibi çok daha fazlası ortaya saçılabilir. Bu, en az 2009’daki harcama skandalı büyüklüğünde.” ifadelerini kullandı.

Mandelson cephesi ise Epstein ile ilişkisine dair güvenlik soruşturmasında sorulara doğru yanıt verdiğini savunuyor. Buna karşın Starmer, açıklanacak dosyaların Mandelson’ın dostluğun boyutuna dair gerçeği sakladığını kanıtlayacağını öne sürüyor.

Hükümetin kamuoyuna açıklamayı uygun bulmadığı belgeler Parlamento’nun İstihbarat ve Güvenlik Komitesi’ne gönderilecek. Komite, İşçi Partisi’nin seçim zaferinden bu yana hükümet yetkilileri ile Mandelson arasındaki kişisel yazışmalar dahil tüm belgeleri talep ettiğini duyurdu. Belgelerin çok kısa süre içinde parlamentoya sunulması bekleniyor.

Yeni belgelerin, Mandelson–Epstein ilişkisinin bilinenin ötesinde olduğuna işaret etmesi halinde Starmer hükümetinin bir siyasi sarsıntı daha yaşaması kaçınılmaz görülüyor.

Starmer, yerel topluluklara fon sağlanmasına ilişkin planlı konuşmasına dahi skandala değinerek başlamak zorunda kaldı. Epstein ile Mandelson arasındaki ilişkinin bilindiğini kabul eden Starmer, “Hiçbirimiz bu ilişkinin derinliğini ve karanlığını bilmiyorduk.” dedi.

Epstein mağdurlarına hitaben ise şu ifadeleri kullandı:

“Size yapılanlar için üzgünüm… Güç sahibi pek çok kişinin sizi yüzüstü bırakmış olması için üzgünüm. Mandelson’ın yalanlarına inanıp onu atadığım için üzgünüm.”

Muhalefet partileri sert tepki gösterdi. Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch, Starmer’ın görevde kalmasının savunulamaz olduğunu belirtirken, Liberal Demokratlar güven oylaması çağrısı yaptı.

İşçi Partisi içinde de öfke büyüyor. Bazı milletvekilleri Starmer’ın siyasi olarak “bitmiş” olduğunu savunurken, bir vekil durumu şu sözlerle özetledi:

“Kaçınılmaz bir son var ama zaman meselesi. Ölümcül yaralı bir antilop gibi; ayakta durmaya çalışıyor ama sonun geldiğini biliyor.”

Pendle ve Clitheroe Milletvekili Jonathan Hinder, Mandelson atamasını siyasi ve ahlaki yargı açısından felaket olarak niteledi.

Eski parti yöneticileri de Starmer’ın konumunun pamuk ipliğine bağlı olduğu görüşünde. Eski Siyasi Direktör Luke Sullivan, Başbakan’ın koltuğu için savaştığını söyledi.

Eski İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Harriet Harman ise Starmer’ın savunmasını yerle bir etti:

“Mandelson bana yalan söyledi demesi onu güçlü değil; zayıf, saf ve kolay kandırılabilir gösteriyor.”