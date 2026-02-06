Emperyalistlerin hesaplarını bozuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde güçlenen Türkiye, emperyalistlerin Ortadoğu ve Afrika’daki hesaplarını bir bir bozuyor. Yıllar önce Libya’yı emperyalist işgalinden kurtaran Türkiye, Gazze’de ateşkesin sağlanmasına önayak oldu. Ayrıca Suriye’nin Esed rejiminden kurtarılması ve son dönemde İsrail’in desteklediği YPG/SDG’nin işgal altında tuttuğu bölgelerin temizlenmesiyle birlikte bu ülkenin toprak bütünlüğünü sağlamasına katkıda bulundu. Erdoğan’ın son Suudi Arabistan ve Mısır gezisi de bunu perçinledi. Yine Somali’de F-16 savaş uçaklarımız, ülkeyi bölmeye çalışan gruplara karşı operasyonlarda rol almaya başladı. Sudan’da da İsrail emperyalizmine karşı toprak bütünlüğüne destek veriyoruz.

ABD BİZDEN SAVAŞ GEMİSİ ALACAK

Bu arada, bir zamanlar ABD’nin hurdalarını almak için Yunanistan’la yarışan Türkiye, şimdi süper güç Amerika için savaş gemisi üretecek hale geldi. ABD, Çin ile artan deniz rekabeti ortamında donanmasını genişletmeyi hedeflerken, Türkiye ile denizcilik işbirliği konusunda görüşmeler yürütüyor. Türkiye’nin modern tersaneleri, savaş gemisi üretim kapasitesi ve uzman iş gücünün, Washington’un gemi üretim açığını kapatmada kritik rol oynayabilecek seviyede olduğu değerlendiriliyor.

KÜRESEL GÜÇ OLMA YOLUNDA

Akit’e yaşanan gelişmeleri değerlendiren Güvenlik Uzmanı Ersan Ergür, şunları söyledi: “Türkiye artık bölgesel bir güç olmaktan çıkıp küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte. Özellikle İslam dünyasındaki sorunların çözümünde batılı Hıristiyan devletlerden medet ummaktan ziyade, kendi içinde çözmesi anlayışıyla hareket eden Türkiye barışa ve istikrara katkı sağlıyor. Batılı emperyalist ülkeler sürekli bölgedeki ülkeleri birbiriyle savaştırıp aralarındaki sorunların sürmesine yönelik politikalar sürdürürken Türkiye tam tersini yapıyor. Etiyopya ve Somali arasındaki barışa katkısı, Suriye krizine yaptığı katkısıyla çözüm sağlanması, Epstein belgelerinde de ortaya çıktığı gibi, Türkiye’nin Katar’da darbeyi önlemesi bunların ilk akla gelen örnekleri. Türkiye Somali’de savaş uçaklarıyla askeri varlık göstermesinin ülkedeki barışa katkısını hep birlikte göreceğiz. Yakın geçmişte Karabağ savaşında Türk askeri ürünlerinin Azerbaycan’ın zaferiyle sonuçlanmasındaki etkisini hep birlikte gördük. Libya’da, Sudan’da, Somali de aynı şekilde Türkiye’nin desteğiyle ayakta kalacaktır.”

TÜRKİYE KİLİT AKTÖR

GÜVENSAM Genel Koordinatörü Terör Uzmanı Cihad İslam Yılmaz da, şunları söyledi: “Suriye ordusunun YPG’ye karşı son dönemde hız kazanan operasyonları, sahadaki askeri bir hamleden ziyade bölgesel güç mimarisinde yaşanan kırılmanın yansımasıdır. Bu gelişme, Ortadoğu’da ‘kontrollü kaos’ üzerinden şekillenen siyo-emperyal denklemin çözülmeye başladığını göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Benzer bir çözülme Afrika sahasında da gözlemlenmektedir. Türkiye’nin Libya’da başlattığı çizgi, Sudan ve Somali üzerinden devam etmiştir. Ankara’nın Afrika’da statükoyu değil dönüşümü önceleyen bir rol üstlendiğini ortaya koymakta. Bu, İsrail ve müttefiklerinin Afrika’yı parçalı, kırılgan ve bağımlı yapılar üzerinden kontrol etme stratejisini sekteye uğratırken, Türkiye’yi Ortadoğu-Afrika ekseninde siyo-emperyalist kuşatmayı daraltan kilit aktör haline getirmektedir.”