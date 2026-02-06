Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat depremleri paylaşımı: Kardeşlerimizi unutmayacağız, hatıralarını daima yaşatacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman’a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 6 Şubat depremlerine ilişkin, "3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman'a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız. Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik." İfadelerini kullandı.
Erdoğan’ın paylaşımı şöyle:
“3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman’a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız.
Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik.
Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik.
Sözümüzü tuttuk.”