Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat depremleri paylaşımı: Kardeşlerimizi unutmayacağız, hatıralarını daima yaşatacağız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat depremleri paylaşımı: Kardeşlerimizi unutmayacağız, hatıralarını daima yaşatacağız

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman’a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 6 Şubat depremlerine ilişkin, "3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman'a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız. Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik." İfadelerini kullandı.

Erdoğan’ın paylaşımı şöyle:

“3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman’a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız.

Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik.

Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik.

Sözümüzü tuttuk.”

