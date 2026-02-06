  • İSTANBUL
Depremde hayatını kaybedenler için camilerde mevlit ve dua!
Gündem

Depremde hayatını kaybedenler için camilerde mevlit ve dua!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Depremde hayatını kaybedenler için camilerde mevlit ve dua!

‘Asrın felaketi’ olarak tarihe geçen 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taki camilerde, afetlerde hayatını kaybedenler için Cuma namazı öncesi mevlit okutularak dualar edildi.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 3. yılı dolayısıyla Abdulhamithan Camisi'nde anma ve dua programı düzenlendi. Cuma namazı öncesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit okundu, namazın ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Abdulhamithan Camisi'ndeki vaazında depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kent genelindeki camilerde de cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okunarak depremzedeler için dua edildi.

ALİ HAYDAR SAMANCI CAMİSİ DUALARLA İBADETE AÇILDI

Öte yandan, depremlerin merkez üslerinden Elbistan ilçesinde 350 kişinin ibadet edebileceği Ali Haydar Samancı Camisi dualarla ibadete açıldı.

İncecik Mahallesi'nde uzun yıllar ibadete açık olan cami, 6 Şubat 2023'teki Elbistan merkezli depremde ağır hasar alarak yıkılmıştı. Yeniden inşa edilen camiye depremden kurtulmasına rağmen enkaz altında kalanlara yardım etmek amacıyla girdiği binada hayatını kaybeden sağlık personeli Ali Haydar Samancı'nın adı verildi.

