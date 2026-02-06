  • İSTANBUL
İran ile ABD arasında kritik zirve! Umman’da nükleer müzakereler başladı

Washington ve Tahran arasındaki gerilim, aylar süren kesintinin ardından yerini yeniden müzakere masasına bıraktı. Umman'ın başkentinde bir araya gelen İran ve ABD üst düzey yetkililer, bölgedeki askeri hareketliliği sona erdirecek ve nükleer programın geleceğini tayin edecek stratejik başlıkları ele alıyor.

ABD ve İran arasındaki görüşmelerin Umman'da başladığı bildirildi. Tarafların bugün düzenlenen ilk görüşmede nükleer başlığı müzakere etmesi bekleniyor.

Ortadoğu'da aylardır süren silahlı çatışmaların ve diplomatik tıkanıklığın ardından, küresel dengeleri temelden sarsacak en kritik görüşme hattı yeniden açıldı. Bölgenin "arabulucu" başkenti, dünya tarihinin en zorlu müzakerelerinden birine daha ev sahipliği yapıyor.

İranlı ve ABD'li yetkililer, son dönemde tırmanan gerilimin ardından nükleer müzakereler için Umman'da bir araya geldi.

Görüşmede İran tarafını Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'yi ise Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.

Görüşmeye Trump'ın damadı Jared Kushner de katılıyor.

ERAKÇİ, UMMANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile İran-ABD müzakereleri öncesinde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede İran-ABD nükleer görüşmeleri dahil ikili ve bölgesel konular ele alındı.

İRAN ABD ARASINDAKİ NÜKLEER MÜZAKERELER BAŞLADI

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, 12 gün süren savaşın ardından yeniden başladı. Haziran 2025'te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan diplomatik süreç, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin çabalarıyla yeniden canlandırıldı.

Umman'da bugün başlayacak müzakerelerde, uranyum zenginleştirme ve İran'daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gibi konular taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlığı olmayı sürdürüyor. İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde tutma karşılığında yaptırımların kaldırılmasını isterken, ABD ise İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasını talep ediyor.

ABD yönetimi ayrıca İran'ın füze programını ve bölgedeki silahlı gruplara desteğini de müzakere masasına getirmek istiyor. İran ise nükleer program dışındaki konuları müzakere etmeyeceğini birçok kez bildirdi.

