CHP’nin 2019 seçimleri kampanyasını CIA ve MI6 yönetmiş! Ekrem’in arkasından İngiliz İstihbaratı çıktı

Kurduğu suç örgütü ile asrın yolsuzluğuna imza atan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiği 2019 yılındaki yerel seçimlerde, İngiliz istihbaratının parmağı olduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan, İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’ün sanıkları arasında yer aldığı ‘Siyasi Casusluk İddianamesi’nde şok edici bilgilere yer verildi. ABD ve İngiliz istihbaratı ile irtibatlı olan casus Hüseyin Gün ile İmamoğlu‘nun kampanya direktörü Necati Özkan arasındaki ilişkinin yerel seçimleri yönlendirmeye dönük olduğu, sürecin İmamoğlu’nun bilgisi dâhilinde yürütüldüğü, vatandaşların mahrem bilgilerinin istihbarat örgütlerine aktarıldığı iddianameye yansıdı. İngiliz ajanlarla yapılan görüşmelerde AK Parti’nin İBB adayı Binali Yıldırım’ı “B.Y” şeklinde kodlayan ve Ulaştırma Bakanlığı sırasında yaptığı devasa projelerini “iş adamlarını zengin etmeye matuf hizmetler” algısını dikte eden Gün ile Özkan arasındaki mesajlaşmalarda, “Tanrı pazar günü hepimize gülümsesin!” ifadesi kirli işbirliğini ele verdi.

SEÇİMLERİ MANİPÜLE ETTİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “casusluk” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun hiyerarşi silsilesi içerisinde vatandaşların kişisel bilgilerini, mevcut nüfuzun kullanılması suretiyle ele geçirerek yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktardığı ve bu durumdan siyasi olarak menfaat edindiği iddia edildi. İddianamede, “ Tüm bilgi, belge ve açıklamalar ışığında ‘siyasal casusluk’ suçunun, özellikle 2019 yerel seçimlerini manipüle etme suretiyle desteklenen şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanması sağlanarak başta İstanbul olmak üzere, Türkiye siyasetinde söz sahibi olunmasının amaçlandığı ve bu amaç doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştiği anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞIN MAHREMİNE GİRDİLER

Gün’ün dijital materyallerinde bulunan ve İBB veri tabanına ait olduğu tespit edilen veriler üzerinden çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerine erişim sağlandığı bildirildi. Bu verileri dolaylı olarak Özkan’ın temin ettiği ve Gün’ün beyanına göre Özkan’ın başta “ibb.gov.tr” olmak üzere belediyeye ait çok sayıda mail adresini ve şifresini İmamoğlu’nun talimatıyla “Ostin” adlı internet aleminin yeraltı olarak nitelendirilen dijital ortamına aktardığı iddianamede anlatıldı. Gün’ün, Ostin’deki mail adresi ve şifrelerle belediyenin gizlilik ihtiva eden belge ve iç yazışmaları başta olmak üzere mail içeriklerindeki datalara eriştiği belirtildi. İmamoğlu’nun imzasıyla Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilen 19 Nisan 2019 tarihli yazıda dışarıdan belirlenecek 3 uzman ve 2 belediye müfettişinin tüm datalara erişme, inceleme yapma ve kopyalama yetkisinin verildiğinin hatırlatıldığı iddianamede, “Bu hususun da özellikle seçim çalışmalarında yabancı istihbarat servislerine data sağlamak maksadıyla gerçekleştiği, bahse konu veriler üzerinden yabancı istihbarat servisleri güdümünde bahse konu veriler üzerinden analiz işlemi yapıldığı, analiz sırasında kişiler arasındaki gizli veya özel verilere erişim sağlandığı anlaşılmıştır.” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, “Geçmiş dönemde kamuoyuna yansıyan ‘İBB 2019 Veri Kopyalama’ sürecinin gündemden kaldırılması amacıyla yabancı istihbarat servisi elemanı Aaron Barr, Özkan ve Gün adlı kişilerin müşterek hareket ederek algı faaliyetlerinde bulundukları ve bu durumun gündemden düşürülmesi maksadıyla çalışma yaptıkları ve bunu da İmamoğlu talimatıyla gerçekleştirdikleri yansıdı.

MAYOR EKREM’E İNGİLİZ DESTEĞİ

“Wickr Me” adlı kripto uygulamada Ekrem’den “mayor” diye bahsedildiğinin kaydedildiği iddianamede, etkin pişmanlık beyanında bulunan Gün, ‘manevi annem’ dediği Seher Alaçam yönlendirmesi ile Özkan ile tanıştığını ve 31 Mart 2019 ile ikinci seçim olan 23 Haziran arasında seçim süreciyle alakalı beraber çalıştıklarını itiraf ederek şunları anlattı: “Yaptığım analizleri Özkan’a verirdim. Bunları başkana iletmesini söylerdim. Başkan olarak kastedilen kişi İmamoğlu’dur. Yazışmada ‘Mayor’ olarak geçen kişi de İmamoğlu’dur. Bunun anlamı başkan demektir... Genel olarak 2019 seçimlerinde yukarıda bahsettiğim gibi analiz ve raporlamalar yaparak İmamoğlu’nun seçim kampanyasına destek oldum. İrtibatım Necati Özkan’laydı. O da Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi dahilinde bizimle çalıştı. Bizim Yönlendirmelerimizde büyük oranda buydu.”