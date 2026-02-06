  • İSTANBUL
Bağcılar'da AVM'de korku dolu anlar! Kapalı gece kulübü alevlere teslim oldu
Yerel

Bağcılar'da AVM'de korku dolu anlar! Kapalı gece kulübü alevlere teslim oldu

Giriş Tarihi:

İstanbul Bağcılar’da bulunan bir sitenin altındaki Oasis isimli alışveriş merkezinde bugün saat 14.00 sıralarında büyük bir yangın paniği yaşandı. AVM içerisinde yer alan ve o esnada kapalı olduğu öğrenilen bir gece kulübünde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bazı alanlar dumanla kaplanırken, çevredeki vatandaşlar ve dükkan sahipleri panik içerisinde dışarı çıktı.

İstanbul Bağcılar'da bulunan bir AVM'nin içindeki kapalı olduğu öğrenilen gece kulübünde yangın çıktı. Alevlere kulübün camları kırılarak müdahale edilirken, söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Bağcılar'da site altında bulunan OASİS isimli AVM'nin içindeki gece kulübünde saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece kulübünün kapalı olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kulüpten alevler yükselirken, bazı alanlar dumanla kaplandı. Vatandaşlar dükkanlardan dışarı çıkarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangına camlar kırılarak müdahale edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

