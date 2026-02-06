Bağcılar'da AVM'de korku dolu anlar! Kapalı gece kulübü alevlere teslim oldu
Bağcılar'da site altında bulunan OASİS isimli AVM'nin içindeki gece kulübünde saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece kulübünün kapalı olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kulüpten alevler yükselirken, bazı alanlar dumanla kaplandı. Vatandaşlar dükkanlardan dışarı çıkarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangına camlar kırılarak müdahale edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.
