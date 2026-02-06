  • İSTANBUL
Dünya Ukrayna semalarında metal fırtına! Rusya 328 İHA ve hipersonik füzelerle saldırdı
Dünya

Ukrayna semalarında metal fırtına! Rusya 328 İHA ve hipersonik füzelerle saldırdı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Ukrayna semalarında metal fırtına! Rusya 328 İHA ve hipersonik füzelerle saldırdı

Rus ordusu, 6 Şubat 2026 sabahı Ukrayna genelinde sivil ve stratejik altyapıyı hedef alan devasa bir hava saldırısı başlattı. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre; işgalci güçler gece boyu ve sabah saatlerinde 2 adet "Kinjal" hipersonik füze, 5 adet güdümlü hava füzesi ve tam 328 adet kamikaze İHA (Şahed, Gerbera ve İtalmas tipi) kullanarak ülkeyi ateş çemberine aldı.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın bugün Ukrayna'ya füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırılarda 2 "Kinjal" aerobalistik hipersonik füze dahil olmak üzere toplam 7 füze kullanıldığı kaydedildi.

 

İHA'LAR 14 NOKTAYA İSABET ETTİ

Rusya'nın ayrıca "Şahed" ile "Gerbera" ve "İtalmas" tipi 328 İHA'yı Ukrayna'ya fırlattığı kaydedilen açıklamada, 297 İHA'nın hava savunma kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği, kalan İHA'ların ülkedeki 14 noktaya isabet ettiği bildirdi.

Mevcut bilgilere göre Rus ordusunun fırlattığı füzelerin ise hedefe ulaşamadığı aktarılan açıklamada, "Savunma kuvvetlerinin aktif karşı önlemleri sonucu, düşman füzeleri hedeflerine ulaşamadı. Bilgiler netleştiriliyor." ifadesi kullanıldı.

 

UKRAYNA'NIN BAZI BÖLGELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİLERİ MEYDANA GELDİ

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo'nun Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın hava saldırıları nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde elektriğin kesildiği bildirildi.

Hasar gören enerji altyapılarının bakım ve onarımı için çalışmaların başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Düşmanın, enerji altyapısına yönelik düzenlediği saldırıları sonucu, Donetsk, Zaporijya, Harkiv, Kirovograd ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki tüketiciler bu sabah elektriksiz kaldı." bilgisi verildi.

