Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Nottingham Forest ile eşleşmesi öncesi Avrupa kadrosunu açıkladı. Yeni transferler N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve Sidiki Cherif kadroya dahil edildi. Ancak, Mert Günok ve Musaba gibi isimler UEFA listesinde yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Nottingham Forest ile eşleşen Fenerbahçe, Avrupa kupalarında kullanacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde kadroya katılan üç ismi listeye eklerken bazı dikkat çeken oyuncular Avrupa kadrosu dışında kaldı.

YENİ TRANSFERLER LİSTEDE

Fenerbahçe, yeni transferlerden N'Golo Kanté, Mattéo Guendouzi ve genç forvet Sidiki Cherif'i UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil etti. Teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA'ya en fazla üç yeni oyuncu yazabildiklerini belirterek tercihini bu isimlerden yana kullandı.

 

TEDESCO'DAN NET AÇIKLAMA

Kadroyla ilgili konuşan Domenico Tedesco, listeye alınmayan isimleri de açıkladı. Tedesco, Mert Günok ve Musaba'nın UEFA listesinde yer almayacağını belirterek bu kararı oyuncularla birebir paylaştığını söyledi. Tecrübeli teknik adam, Musaba'nın durumu olgunlukla karşıladığını ve lig ile kupa maçları için her zaman hazır olduğunu ifade etti.

KALE, SAVUNMA VE ORTA SAHA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde kalede Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge ve Hulusi Ceylan yer aldı. Savunma hattında Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nélson Semedo, Milan Skriniar, Levent Mercan, Archie Brown, Kamil Efe Üregen ve Boran Eligüzel bulunuyor.

Orta sahada ise N'Golo Kanté, Mattéo Guendouzi, İsmail Yüksek, Fred, Edson Álvarez, Oğuz Aydın, Yasir Boz ve Anderson Talisca gibi önemli isimler UEFA kadrosunda yer aldı.

 

HÜCUM HATTI BELLİ OLDU

Sarı-lacivertlilerin hücum hattında Kerem Aktürkoğlu, Sidiki Cherif, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Alaettin Ekici görev yapacak oyuncular olarak listelendi.

UEFA LİSTESİNDEN ÇIKARILAN İSİMLER

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Jhon Duran UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan isimler oldu.

TRANSFER DÖNEMİ SONA ERİYOR

Türkiye'de kış transfer dönemi 6 Şubat 2026 saat 23.59 itibarıyla sona erecek. Avrupa'nın beş büyük liginde ise ara transfer dönemi tamamlanmış durumda.

