Antalya'yı hortum vurdu! Seralar bakın ne hale geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Antalya'yı hortum vurdu! Seralar bakın ne hale geldi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış ve hortum, ilçe genelinde çok sayıda serada ağır hasara neden oldu.

#1
Foto - Antalya'yı hortum vurdu! Seralar bakın ne hale geldi

Gece saat 04.00 sıralarında başlayan şiddetli sağanak kısa sürede etkisini artırırken oluşan hortum; Kum, Karşıyaka, Mavikent ve Beykonak mahallelerinde bulunan çok sayıda seranın plastik örtüsünü parçaladı.

#2
Foto - Antalya'yı hortum vurdu! Seralar bakın ne hale geldi

Bazı seraların demir konstrüksiyonları çökerken, seralarda bulunan ürünler ise zarar gördü.

#3
Foto - Antalya'yı hortum vurdu! Seralar bakın ne hale geldi

Yağışla birlikte seralara dolan sel suları üreticilere zor anlar yaşatırken, vatandaşlar ilk etapta kendi imkanlarıyla seralardaki suyu tahliye etmeye çalıştı.

#4
Foto - Antalya'yı hortum vurdu! Seralar bakın ne hale geldi

Üreticiler, hasar gören plastik örtüleri onarmak için seferber olurken, yaşanan olumsuzlukların ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

#5
Foto - Antalya'yı hortum vurdu! Seralar bakın ne hale geldi

Serada üretim yapan vatandaşlar, gece saatlerinde fırtınanın seslerine uyandıklarını belirterek, zarar gören seralarını onarmaya çalıştıklarını ifade etti.

#6
Foto - Antalya'yı hortum vurdu! Seralar bakın ne hale geldi

İşte bölgeden görüntüler...

#7
Foto - Antalya'yı hortum vurdu! Seralar bakın ne hale geldi

İşte bölgeden görüntüler...

#8
Foto - Antalya'yı hortum vurdu! Seralar bakın ne hale geldi

İşte bölgeden görüntüler...

