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Ekonomi Eminevim'den yangın bölgesine yardım tırı
Ekonomi

Eminevim'den yangın bölgesine yardım tırı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden yangınlardan etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçen Eminevim, ihtiyaç listesinden oluşan yardım tırını ve gönüllü destek ekibini bölgeye gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 10:44:00 -
Eminevim'den yangın bölgesine yardım tırı

Eminevim’in İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) koordinasyonuyla Manavgat’a ulaştırdığı yardım tırındaki koliler, AFAD yetkililerinin yönlendirmesi doğrultusunda belirlenen ihtiyaç noktalarına ulaştırılacak. Yangınların kontrol altına alınmaya çalışıldığı bölgede Eminevim gönüllüleri, sahada ihtiyaç duyulan ekip desteğini de verecek. Vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yardım faaliyetleri ve dağıtım çalışmaları için gönüllü olarak bölgeye giden yardım ekibi, bölge halkının yaralarını sarmasına destek olacak. Yardımlar ve gönüllü ekiple ilçedeki acil ihtiyaçların karşılanmasına destek olunması amaçlanıyor.

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Yorumlar

ali

casus feto/pkk/deas vr is birlikci kuresel organize kukla cetesinin bir kusmi yakiyor, digerleri olduruyor, SOZDE FONDAS medya-siyaset-sanat-asisyal.medya KOPURTUP FEKAKETTEN SIYASI ISTISMAR CIKARMAYA CALISIYOR.... hainsiniz,serefsizsiniz
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