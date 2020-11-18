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Ekonomi Eminevim'den MÜSİAD EXPO 2020 fuarına destek
Ekonomi

Eminevim'den MÜSİAD EXPO 2020 fuarına destek

Eminevim, MÜSİAD EXPO fuarlarının, Türkiye'nin en önemli ticari etkinliklerinden biri olarak dünyanın başarılı yatırımcılarının dikkatini çektiğini bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 11:11:41 -
Eminevim'den MÜSİAD EXPO 2020 fuarına destek

İSTANBUL (AA) - Eminevim'den Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen MÜSİAD EXPO 2020 fuarına destek açıklaması geldi.

Eminevim'den yapılan açıklamada, MÜSİAD EXPO fuarlarının, Türkiye'nin en önemli ticari etkinliklerinden biri olarak dünyanın başarılı yatırımcılarının dikkatini çektiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kuruluşundan günümüze Türkiyemizi dünyada saygın bir noktaya taşımak amacıyla büyük çaba sarf eden ve aynı zamanda üyesi olmaktan da onur duyduğumuz Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’mizin düzenlediği, MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı’nın iş dünyamız adına hayırlı olmasını diliyoruz. Bugüne kadar düzenlenen MÜSİAD fuarları, iş insanlarımıza ulusal ve uluslararası alanlarda büyük katkılar sağlamış, ülkemizi ekonomik alanda saygın bir noktaya taşıma idealine büyük destekler vermiştir.

Türkiye'nin en önemli ticari etkinliklerinden biri olarak değerlendirdiğimiz ve bizim de uzun yıllar katılım sağlayarak destek olmaktan mutluluk duyduğumuz bu değerli organizasyona, bu yıl pandemi şartları her ne kadar katılımımıza mani olsa da desteğimiz her platformda engel tanımadan sürecektir. MÜSİAD'ın bir parçası olmaktan onur duyduğumuzu bir kez daha paylaşıyor, MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı’nın, ülke ticaretine sağlayacağı önemli katkılar açısından hayırlı olmasını diliyoruz."

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