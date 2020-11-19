Eminevim'den anlamlı destek

Açıklamada fuarın dünyanın başarılı yatırımcılarının dikkatlerini çektiği bildirildi. Ayrıca şöyle denildi: “Kuruluşundan günümüze Türkiyemizi dünyada saygın bir noktaya taşımak amacıyla büyük çaba sarf eden ve aynı zamanda üyesi olmaktan da onur duyduğumuz MÜSİAD’ın düzenlediği, MÜSİAD EXPO 2020’nin iş dünyamız adına hayırlı olmasını diliyoruz. Bugüne kadar düzenlenen MÜSİAD fuarları; iş insanlarımıza ulusal ve uluslararası alanlarda önemli katkılar sağlamış, ülkemizi ekonomik alanda saygın bir noktaya taşıma idealine büyük destekler vermiştir. Türkiye’nin en önemli ticari etkinliklerinden biri olarak değerlendirdiğimiz bu değerli organizasyona bu yıl pandemi şartları her ne kadar katılımımıza mani olsa da desteğimiz her platformda engel tanımadan sürecektir. MÜSİAD’ın bir parçası olmaktan onur duyduğumuzu bir kez daha paylaşıyor, MÜSİAD EXPO 2020’nin ülke ticaretine sağlayacağı önemli katkılar açısından hayırlı olmasını diliyoruz.”