Eminevim'de yeni atama

Türkiye’nin 122 noktasında bin 500’ü aşkın çalışana sahip şirketin insan kaynakları süreçlerine yeni dönemde Gültaş liderlik edecek.

25 yıllık tecrübeye sahip

Ulusal ve uluslararası ölçekteki farklı şirketlerde 25 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Gültaş, tasarruf finansman sektörünün kurucusu Eminevim’in büyüme hedefleri doğrultusunda insan kaynakları stratejilerinin belirlenmesi, performans odaklı ve yenilikçi bir kurumsal kültür oluşturulması için yürütülecek çalışmalardan sorumlu olacak.

Kariyeri parlak

Gültaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ndeki lisans eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi’nde davranış bilimleri alanında yüksek lisansını tamamladı. Aynı üniversitede İnsan kaynakları alanında doktora yaptı. Gültaş, Türkiye Finans ile Vakıf Katılım’da da üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.