Emine Şahin'in 'Atatürk ilah değildir' dediği için tutuklanmasına sevinenler bu dizeleri çok seviyor!

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21 yaşındaki üniversite öğrencisi Emine Şahin'in Edirne'de 'Atatürk ilah değildir' dediği için hukuksuzca tutuklanmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Skandal tutuklamaya sevinen Kemalistler ise 1930'lu yıllara dayanan M.Kemal'i 'ilahlaştırma' projesinin bugünkü temsilcileri olarak ortaya çıkıyor.

M. Kemal'in yaşadığı dönemde onun adına yazılan bazı şiirlerde yer alan skandal dizeler hafızalarda yerini korurken, Kemalistlerin bugüne kadar konuyla ilgili yaptığı tek bir eleştiri bulunmuyor.

Buna rağmen Behçet Kemal Çağlar, Kemalettin Kamu gibi M. Kemal'i 'yaratıcı ve peygamber' yerine koyan şairlerin şiirleri ilgiyle okunarak paylaşılıyor.

'Atatürk ekber!'

M. Kemal'i 'yaratıcı' gibi gören zihniyetin varlığını ispatlayan en önemli hadiselerden biri, Behçet Kemal Çağlar'ın 'Atatürk Ezanı' yazması oldu.

Bununla da kalmayan Çağlar, miladi 1409 yılında Süleyman Çelebi'nin Hz. Peygamber (sav) için yazdığı mevlidi değiştirilerek M. Kemal için yeniden uyarladı. 1930'larda yazılan 'Atatürk Mevlidi' için Kemalistler tarafından tek bir eleştiri yapılmadı.

İşte Behçet Kemal Çağlar'ın yazdığı o ezan:

Atatürk ekber!

Atatürk ekber!

Ancak O var Atatürk!

Evliya odur,

peygamber odur,

sanatkâr Atatürk.

Talihe hâkim,

zekâya önder,

doğma serdar Atatürk.

Bunları geçti insan büyüğü:

Kendi kadar Atatürk!

Atatürk ekber!

Atatürk ekber.

Bizde O var. Atatürk!

Ne evliya, ne de peygamber..

Halkına yar Atatürk!

'Ey Samsun'da karaya çıkan ilah, merhaba'

M. Kemal'e ezan yazan Çağlar, onu 'ilah' gibi nitelendirdiği bir başka şiirinde ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Türk’e Tanrının bahşettigi bir ruh idi

Zulmün Milletimi bogmaya kalktigi an

Nur gibi doğdu karanlik günlerin de

Sensiz bu millet öksüz sayilir’di inan

Gel ey 19 mayıs eşsiz sabah merhaba

Ey Samsunda karaya çıkan ilâh, merhaba

Merhaba ey yükselen güneş

Anafarta’danMerhaba ey kurtaran

Türklüğü bin vartadan

Merhaba ey Türklüğe alın yazısı yazan

Merhaba Dumlupınar,Sakarya, İzmir, Lozan

Merhaba ey biribiri ardından inkilaplar

Merhaba ey ezeli, feyizli eşsiz bahar

Merhaba ey ilâhın en yakın arkadaşı

Merhaba ey devletin ak alnı, aziz başı

Doğuran bu gün, bir gün: doğuracak muttasıl

Her Türkün tevellüdü 19 Mayıs asıl

İlk çamurdan beden, üflenen ruh, dediler

Son tufanda Türklüğü kurtaran ruh, dediler

Hz. Muhammed (sav) için yazılan mevliti M. Kemal'e uyarladılar

Süleyman Çelebi'nin Hz. Muhammed (sav) için yazdığı mevlidi M. Kemal'e uyarlayan Çağlar, o şiirinde ise şöyle yazmıştı:

Hak Teala çün yarattı Türk’ü ilk

Dedi, ‘Üç kıta da olsun ona mülk.’

Mustafa nurunu alnına koydu,

‘Bil! Kemal’in nurudur, ol nur!’ dedi.

Geçti böyle nice ay, nice sene,

Vakt erişti bin sekiz yüz seksene

Ger dilesiz, bulasız oddan necat,

Mustafa-yı ba-Kemal’e essalat!

Ol Zübeyde, Mustafâ’nın ânesi

Ol sedeften doğdu ol dürdânesi!

Gün gelip oldu Rızâ’dan hâmile

Vakt erişti hafta ve eyyâm ile.

Geçti böyle, nice ay nice sene

Vakt erişti bin sekiz yüz seksene.

Merhaba ey baş halâskâr merhaba

Merhaba ey ulu serdâr merhaba!

'Göreceksin duruyor kalbimizin üstünde putun!'

'Han Duvarları' gibi edebi değeri yüksek bir şiiri yazan Faruk Nafiz Çamlıbel'in bile M. Kemal'i ilahlaştıranlar kervanına katılması yıllar boyu üzüntüyle karşılandı. M. Kemal'i kalbinde bir put gibi durduğunu yazan Çamlıbel, şiirinde şu ifadeleri kullanmıştı:

Yürüyor, kalbimizin durduğu bir yolda değil

Kanlı bir göz yaşı nehrinde muazzam tabutun

Ey ilâhın yüce dâvetlisi, göklerden eğil

Göreceksin duruyor kalbimizin üstünde putun!

'Kabe Arabın olsun Çankaya bize yeter'

Bir diğer Kemalist şair Kemalettin Kamu ise Çankaya'yı Kabe ile bir tutan şiirinde M. Kemal'i şöyle anmıştı:

Bir ebedi guneşle

Burada doğdu Gazi,

Yaprak yığını gibi

Burada yandı mazi.

Burada erdi Musa;

Buradan uçtu isa.

Bülbül burada varsa

Hurriyet için öter.

Ne örümcek, ne yosun,

Ne mucize, ne füsun;

Kabe Arabın olsun,

Çankaya bize yeter!

Kemalettin Kamu

'Tanrı gibi görünüyor her yerde'

Şair Halil Bedii Yönetken ise M. Kemal'e hissettiklerini şu dizelerle ifade etmişti:

Tanrı gibi görünüyor her yerde

Topraklarda, denizlerde, göklerde

Gönül tapar, kendisinden geçer de

Hangi yana göz bakarsa: Atatürk

Padişah dalkavuklarında bile görülmedi

1930'lu yıllarda M. Kemal'i 'ilahlaştıranların' yazdıkları bu şiirler, Osmanlı döneminde padişahlara yazılmış methiyelerden çok daha ileri bir aşamadaydı.

Padişahlara yaranmak isteyen dalkavuk şairlerin yazdığı şiirlerde bile bu denli ileriye gittiği görülmemişti.