Emine Şahin'in 'Atatürk ilah değildir' dediği için tutuklanmasına sevinenler bu dizeleri çok seviyor!
21 yaşındaki üniversite öğrencisi Emine Şahin'in 'Atatürk ilah değildir' dediği için hukuksuzca tutuklanmasına tepkiler çığ gibi büyürken, Kemalist şairlerin 1930'larda M. Kemal'i 'ilahlaştırmak' için yazdığı şiirler günümüz Kemalistlerince büyük ilgi görüyor.12 Kasım 2018 Pazartesi 23:21
yeniakit.com.tr
21 yaşındaki üniversite öğrencisi Emine Şahin'in Edirne'de 'Atatürk ilah değildir' dediği için hukuksuzca tutuklanmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.
Skandal tutuklamaya sevinen Kemalistler ise 1930'lu yıllara dayanan M.Kemal'i 'ilahlaştırma' projesinin bugünkü temsilcileri olarak ortaya çıkıyor.
M. Kemal'in yaşadığı dönemde onun adına yazılan bazı şiirlerde yer alan skandal dizeler hafızalarda yerini korurken, Kemalistlerin bugüne kadar konuyla ilgili yaptığı tek bir eleştiri bulunmuyor.
Buna rağmen Behçet Kemal Çağlar, Kemalettin Kamu gibi M. Kemal'i 'yaratıcı ve peygamber' yerine koyan şairlerin şiirleri ilgiyle okunarak paylaşılıyor.
'Atatürk ekber!'
M. Kemal'i 'yaratıcı' gibi gören zihniyetin varlığını ispatlayan en önemli hadiselerden biri, Behçet Kemal Çağlar'ın 'Atatürk Ezanı' yazması oldu.
Bununla da kalmayan Çağlar, miladi 1409 yılında Süleyman Çelebi'nin Hz. Peygamber (sav) için yazdığı mevlidi değiştirilerek M. Kemal için yeniden uyarladı. 1930'larda yazılan 'Atatürk Mevlidi' için Kemalistler tarafından tek bir eleştiri yapılmadı.
İşte Behçet Kemal Çağlar'ın yazdığı o ezan:
Atatürk ekber!
Atatürk ekber!
Ancak O var Atatürk!
Evliya odur,
peygamber odur,
sanatkâr Atatürk.
Talihe hâkim,
zekâya önder,
doğma serdar Atatürk.
Bunları geçti insan büyüğü:
Kendi kadar Atatürk!
Atatürk ekber!
Atatürk ekber.
Bizde O var. Atatürk!
Ne evliya, ne de peygamber..
Halkına yar Atatürk!
'Ey Samsun'da karaya çıkan ilah, merhaba'
M. Kemal'e ezan yazan Çağlar, onu 'ilah' gibi nitelendirdiği bir başka şiirinde ise şu ifadeleri kullanmıştı:
Türk’e Tanrının bahşettigi bir ruh idi
Zulmün Milletimi bogmaya kalktigi an
Nur gibi doğdu karanlik günlerin de
Sensiz bu millet öksüz sayilir’di inan
Gel ey 19 mayıs eşsiz sabah merhaba
Ey Samsunda karaya çıkan ilâh, merhaba
Merhaba ey yükselen güneş
Anafarta’danMerhaba ey kurtaran
Türklüğü bin vartadan
Merhaba ey Türklüğe alın yazısı yazan
Merhaba Dumlupınar,Sakarya, İzmir, Lozan
Merhaba ey biribiri ardından inkilaplar
Merhaba ey ezeli, feyizli eşsiz bahar
Merhaba ey ilâhın en yakın arkadaşı
Merhaba ey devletin ak alnı, aziz başı
Doğuran bu gün, bir gün: doğuracak muttasıl
Her Türkün tevellüdü 19 Mayıs asıl
İlk çamurdan beden, üflenen ruh, dediler
Son tufanda Türklüğü kurtaran ruh, dediler
Hz. Muhammed (sav) için yazılan mevliti M. Kemal'e uyarladılar
Süleyman Çelebi'nin Hz. Muhammed (sav) için yazdığı mevlidi M. Kemal'e uyarlayan Çağlar, o şiirinde ise şöyle yazmıştı:
Hak Teala çün yarattı Türk’ü ilk
Dedi, ‘Üç kıta da olsun ona mülk.’
Mustafa nurunu alnına koydu,
‘Bil! Kemal’in nurudur, ol nur!’ dedi.
Geçti böyle nice ay, nice sene,
Vakt erişti bin sekiz yüz seksene
Ger dilesiz, bulasız oddan necat,
Mustafa-yı ba-Kemal’e essalat!
Ol Zübeyde, Mustafâ’nın ânesi
Ol sedeften doğdu ol dürdânesi!
Gün gelip oldu Rızâ’dan hâmile
Vakt erişti hafta ve eyyâm ile.
Geçti böyle, nice ay nice sene
Vakt erişti bin sekiz yüz seksene.
Merhaba ey baş halâskâr merhaba
Merhaba ey ulu serdâr merhaba!
'Göreceksin duruyor kalbimizin üstünde putun!'
'Han Duvarları' gibi edebi değeri yüksek bir şiiri yazan Faruk Nafiz Çamlıbel'in bile M. Kemal'i ilahlaştıranlar kervanına katılması yıllar boyu üzüntüyle karşılandı. M. Kemal'i kalbinde bir put gibi durduğunu yazan Çamlıbel, şiirinde şu ifadeleri kullanmıştı:
Yürüyor, kalbimizin durduğu bir yolda değil
Kanlı bir göz yaşı nehrinde muazzam tabutun
Ey ilâhın yüce dâvetlisi, göklerden eğil
Göreceksin duruyor kalbimizin üstünde putun!
'Kabe Arabın olsun Çankaya bize yeter'
Bir diğer Kemalist şair Kemalettin Kamu ise Çankaya'yı Kabe ile bir tutan şiirinde M. Kemal'i şöyle anmıştı:
Bir ebedi guneşle
Burada doğdu Gazi,
Yaprak yığını gibi
Burada yandı mazi.
Burada erdi Musa;
Buradan uçtu isa.
Bülbül burada varsa
Hurriyet için öter.
Ne örümcek, ne yosun,
Ne mucize, ne füsun;
Kabe Arabın olsun,
Çankaya bize yeter!
Kemalettin Kamu
'Tanrı gibi görünüyor her yerde'
Şair Halil Bedii Yönetken ise M. Kemal'e hissettiklerini şu dizelerle ifade etmişti:
Tanrı gibi görünüyor her yerde
Topraklarda, denizlerde, göklerde
Gönül tapar, kendisinden geçer de
Hangi yana göz bakarsa: Atatürk
Padişah dalkavuklarında bile görülmedi
1930'lu yıllarda M. Kemal'i 'ilahlaştıranların' yazdıkları bu şiirler, Osmanlı döneminde padişahlara yazılmış methiyelerden çok daha ileri bir aşamadaydı.
Padişahlara yaranmak isteyen dalkavuk şairlerin yazdığı şiirlerde bile bu denli ileriye gittiği görülmemişti.
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