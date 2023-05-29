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Siyaset Emine Erdoğan'dan zafer mesajı
Siyaset

Emine Erdoğan'dan zafer mesajı

Yeniakit Publisher
2023-05-29 03:23:00 -
Emine Erdoğan'dan zafer mesajı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " Bu yolda desteğini ve emeğini esirgemeyen yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüzyılı hepimize kutlu olsun" dedi.

Emine Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:Güven, istikrar, büyük ve güçlü Türkiye diyerek sandığa giden tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İlk günkü aşkla bir ve beraber olmaya devam edecek, Türkiye Yüzyılı idealimize 85 milyon, tek yürek olarak ulaşacağız. Bu yolda desteğini ve emeğini esirgemeyen yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüzyılı hepimize kutlu olsun!

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