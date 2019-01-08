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Emine Erdoğan'dan vatandaşlara paralı poşet çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ücretli poşet uygulamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Filelere, bez çantalara geri dönelim, plastik kullanımını terk edip geleceğimizi koruyalım" dedi.

08 Ocak 2019 Salı 20:43
Emine Erdoğan'dan vatandaşlara paralı poşet çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın eşi Emine Erdoğan, ücretli poşet kullanımına geçilmesine ilişkin, "Çevre duyarlılığına sahip birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de poşetlerin ücretli olması, geleceğimiz adına önemli bir adım. Okyanuslarımız tek kullanımlık plastiklerle doldu. Bu çevre hareketine katılan milletimizin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. Daha ilk haftada kişi başı poşet kullanımı yüzde 70 azaldı. Filelere, bez çantalara geri dönelim, plastik kullanımını terk edip geleceğimizi koruyalım." dedi.

Emine Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın eşi Emine Erdoğan, Twıtter hesabından yaptığı paylaşımda çevre kirliliğine dikkat çekerek, ücretli poşet kullanımına geçilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Çevre duyarlılığına sahip birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de poşetlerin ücretli olması, geleceğimiz adına önemli bir adım. Kullanım süresi ortalama 15 dk olan bir poşetin doğada çözünmesi yüzyıllar alıyor. Okyanuslarımız tek kullanımlık plastiklerle doldu. Bu çevre hareketine katılan milletimizin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. Daha ilk haftada kişibaşı poşet kullanımı yüzde 70 azaldı. Filelere, bez çantalara geri dönelim, plastik kullanımını terk edip geleceğimizi koruyalım" dedi.

Emine Erdoğan açıklamalarına, çevre kirliliğine dikkat çeken bilgilendirme videosu da ekledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 20:43
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Recep Tayyip
  4. Emine Erdoğan

YORUM YAZ

  • VatandaşVatandaş25 dk önce
    Bu projeyi yaparken vatandaşın fikrini sordunuz mu. Doğayı kirleten sadece poşet mi. Zaten geri dönüşüme kazandırılıyor. Yüzde 70 azalması duyarlılıktan değil. Fakir fukara poşete para vermemek için alamıyor. Market önlerine gidin bir bakın. Millet, aldığı ürünleri manav poşetleri ile taşımaya çalışıyor. Ekmek yoksa pasta yapsınlar zihniyetinden vaz geçin.
  • AHMEDAHMED34 dk önce
    Hangi partili olursanız olun bu kampanya desteklenmeli. AK Parti çıkardığı için karşı gelenler vicdansız.Yağmur yağdığında , poşet parçaları, izmarit ve kağıttan mazgallar tıkanınca evleri sel basıyor. O takdirde karşı gelenlerin evini sel basarsa"Devlet nerdeeee!" deme hakları yok.
  • bozerenbozeren42 dk önce
    çağrıyı bize değil, yukarıdakilere yapmanızı bekliyoruz. çünkü böyle tepeden inme yöntemler ciddi oy kaybettirecek.
  • Posetci Posetci 49 dk önce
    Sizlerinpoşet leinişi olmadığındansoylemesicok kolaymarketleribir gezinde vatandaşınisyaninicilesinigörünmadempoşettenkurtulakdiyorsunuzneden ingilteredenpilastikçöpalandunyadaikinciulke bizizben katilmiyorumbu uygulamayabununcezasini5taneoykaybiileodeyeceksinizgoreceksinizsecimlerde bundansonraeyvallahimyokartik beraberyürümüyoruzbu yol-da ayrildimbu yoldanmilletinhalinigörmüyorsunuzhicne cektiginibilmiyorsunuz
  • AkiAki50 dk önce
    Insanları aptal yerine koymayı bırakın, 1 kuruşluk poşeti 25 kuruşa itelemeyin, çevre hassasiyetiniz tavan yaptıysa doğal malzemeden poşet yapması çok basit hele binlerce şubesi olan ülkenin en zengin market zincirleri için dahada basit , sizlerin çevre değil para önceliğiniz var bence hesap ortada 8 bin şubesi olan bir zincirde her şube günde 100 poşet satsa yıllık poşet geliri milyonları geçer
  • mikail okuroğlumikail okuroğlu1 sa önce
    canı gönülden katılıyoruz teşek ediyoruz cümlemize kolay gelsin.

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