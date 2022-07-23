Emine Erdoğan'dan tokat gibi cevap! Bunlarda utanma yok ama...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Sıfır Atık Projesi ile iklim konusunda gösterdiği öncülük nedeniyle Dünya Bankası'nca 'İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü' verildi.

Ödül sonrasında "Çevre Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye Çevre Ajansı'nı Emine Erdoğan yönetecek" iddialarına net yanıt verdi.

Emin Erdoğan, "Bilin ki bu bir ahlaki meseledir. Nasıl böyle düşünebilirler... Kurulan ajans, devletin resmi kurumu. Bana nasıl bağlı olabilir? Benim o ihalelerle ne ilgim olabilir? Devlet düzeninde böyle bir şey olabilir mi? Benim çevre için, çocuklarımızın geleceği için yaptıklarım ortada. Bunca şey yapıyorum. Sonra böyle bir ahlaki sorunla karşılaşıyorum... İnanın bu bir ahlaki meseledir. Yalan olduğunu tekzip ettik. Kararlar alındı." ifadelerini kullandı.

Yapılan asılsız suçlamalarla ilgili Hürriyet'ten Fatih Çekirge'nin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Biliyorum. Bir kesim var. Bu ülke için ne yaparsanız yapın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın; onlar yine aynı ahlaki sorunu yaratıyorlar. Değişmiyorlar." dedi.

Birgün ve Cumhuriyet tekzip yayınlamıştı

Birgün ve Cumhuriyet gazeteleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Çevre Ajansı'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulduğunu ve ihalelerde şahsının yetkili olacağı yönünde ifadelere yer vermişti.

Asılsız iddialarla ilgili Emine Erdoğan'ın avukatı mahkemeye başvurdu ve yargılama süreci tamamlandı. Haberlerden dolayı iki gazetenin tekzip yayınlamasına karar verildi. Gazeteler yeni sayılarında tekzip metnini yayımladı.