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Aktüel Emine Erdoğan’dan su mesajı: Geleceğimize sahip çıkalım
Aktüel

Emine Erdoğan’dan su mesajı: Geleceğimize sahip çıkalım

Yeniakit Publisher
2023-10-04 11:20:00 -
Emine Erdoğan’dan su mesajı: Geleceğimize sahip çıkalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, doğal kaynaklarımı korumak için başlatılan Su Verimliliği Seferberliği ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Erdoğan mesajında şunları kaydetti: "Doğal kaynaklarımızı korumak için başlatılan Su Verimliliği Seferberliği'nde başarıya, kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın işbirliği ile ulaşacağız. Doğanın bereketi su, verimliliğin de kaynağı. Bu farkındalığa sahip tüm kurum ve kuruluşlarımızda su kaybını önleyecek uygulamaların hayata geçeceğine yürekten inanıyorum. İklim krizine karşı 'Suda Sıfır Kayıp' ilkesiyle suyumuza, yani geleceğimize sahip çıkalım."

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