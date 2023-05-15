  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı
Siyaset

Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı

Yeniakit Publisher
2023-05-15 09:38:00 -
Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı

Seçimlere ilişkin bir paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Çocuklarımızın geleceği için bugün sandık başına giden milletimizin kararı neticesinde Türkiye Yüzyılı galip geldi. Kazanan Türkiye oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Çocuklarımızın geleceği için bugün sandık başına giden milletimizin kararı neticesinde Türkiye Yüzyılı galip geldi. Kazanan Türkiye oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımızın geleceği için bugün sandık başına giden milletimizin kararı neticesinde Türkiye Yüzyılı galip geldi. Kazanan Türkiye oldu. Bir olduk, birlik olduk, büyük ve güçlü Türkiye için alın teri döktük. Elde edilen kazanımlarımıza yenilerini ekleyerek Türkiye Yüzyılı'nı yine omuz omuza inşa edeceğiz. Güven, istikrar, hizmet diyerek bu yolda davamıza gönül veren aziz milletimize en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Bu gurur ve başarı hepimizin. Hayalleri gerçekleştirmek ve her alanda lider bir ülke için doğru adımlarla durmak yok, yola devam."

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23