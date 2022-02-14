Emine Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili paylaşım

Geçtğimiz hafta koronavirüs testi çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan negatife dönerken eşi Emine Erdoğan'ın ise son testi de pozitif çıkmıştı. Emine Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklamada bulundu.

Erdoğan, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum." dedi.