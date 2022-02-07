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Gündem Emine Erdoğan'dan sağlık durumları hakkında yeni açıklama
Gündem

Emine Erdoğan'dan sağlık durumları hakkında yeni açıklama

Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan ve kendisinin sağlık durumlarına ilişkin açıklamada bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Varlığınızı bilmek bize güç veriyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 19:48:00 -
Emine Erdoğan'dan sağlık durumları hakkında yeni açıklama

 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendisinin ve eşinin Kovid-19 karantina sürecine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor" dedi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu süreçte "geçmiş olsun" dileklerini ileten devlet başkanları ve eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilere, sanatçılara, basın mensuplarına hem ülkede hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlarına canıgönülden teşekkür etti.

 

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