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Aktüel

Emine Erdoğan'dan kullanılmış maske ve eldivenlerin atık kutularına atılması çağrısı:

"Daha sağlıklı bir gelecek için kullanılmış maske ve eldivenleri usulüne uygun şekilde atık kutularına atmayı unutmayalım"

Yeniakit Publisher
2020-05-08 17:08:56 -
Emine Erdoğan'dan kullanılmış maske ve eldivenlerin atık kutularına atılması çağrısı:

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Daha sağlıklı bir gelecek için kullanılmış maske ve eldivenleri usulüne uygun şekilde atık kutularına atmayı unutmayalım." çağrısında bulundu.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından #SıfırAtık etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Kullandığımız maske ve eldiven atıkları, sağlığımıza ve çevremize onarılamaz derecede büyük zararlar veriyor. Daha sağlıklı bir gelecek için kullanılmış maske ve eldivenleri usulüne uygun şekilde atık kutularına atmayı unutmayalım!" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı "Atık Maske ve Eldiven" başlıklı kamu spotu videosuna da yer verildi.

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