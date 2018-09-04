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Emine Erdoğan'dan Kırgızistan ziyareti paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan ziyaretine ilişkin görüntü ve fotoğrafların yer aldığı kareleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

04 Eylül 2018 Salı 20:54
Emine Erdoğan'dan Kırgızistan ziyareti paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında, eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ettiği Kırgızistan ziyareti sırasında gittiği Kırçın Yaylası ve diğer ziyaretlerine ilişkin görüntü ve fotoğraflara yer verdi.

Emine Erdoğan paylaşımında, "Kırgızistan'dan güzel hatıralarla döndük. Tanrı Dağları eteklerindeki Kırçın Yaylası'nda göçebe yaşamın farklı yönlerine şahitlik ettik. Ülkemizin Kırgızistan'ın kalkınma çabalarına katkısı olan Dostluk Hastanesi'ni ziyaret ettik, kütüphane ve kültür merkezinin açılışını yaptık." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 20:54
  1. Emine Erdoğan

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