  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Emine Erdoğan'dan "Kalanlar" Filistin Sergisi'ne ilişkin paylaşım
Gündem

Emine Erdoğan'dan "Kalanlar" Filistin Sergisi'ne ilişkin paylaşım

Yeniakit Publisher
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Emine Erdoğan'dan "Kalanlar" Filistin Sergisi'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün açılışını gerçekleştirdiği "Kalanlar" Filistin Sergisi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, Kalyon Vakfı ve Türk Kızılay işbirliğinde, Gazze'de yıkımın içinden doğan vakur direnişi sanatın diliyle görünür kılma amacıyla Nişantaşı'nda Kalyon Kültür'ün bulunduğu Tarihi Taş Konak'ta düzenlenen "Kalanlar" Filistin Sergisi'nin dün katıldığı açılış programına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında sergiye ilişkin bir videoya da yer veren Emine Erdoğan, "Küllerinden doğacak bir Gazze'ye inanıyoruz. Bu nedenle geriye kalanlarla bir ve beraber olarak, yüklerini omuzlayarak, bu umudun ve direnişin bir parçası olmalıyız. Olmalıyız ki Hanzala'nın küslüğü bitsin ve artık yüzünü bize dönsün." ifadelerini kullandı.

 

87 yıldır ayakta! Büyük Erzincan depremine direnen tek yapı
87 yıldır ayakta! Büyük Erzincan depremine direnen tek yapı

Türkiye

87 yıldır ayakta! Büyük Erzincan depremine direnen tek yapı

Emine Erdoğan, 'Kalanlar' Filistin Sergisi'nin açılışında konuştu: Gazze'ye inanıyorlar, biz de inanıyoruz
Emine Erdoğan, 'Kalanlar' Filistin Sergisi'nin açılışında konuştu: Gazze'ye inanıyorlar, biz de inanıyoruz

Aktüel

Emine Erdoğan, 'Kalanlar' Filistin Sergisi'nin açılışında konuştu: Gazze'ye inanıyorlar, biz de inanıyoruz

Gazze'de yıkımın içinden doğan vakur direniş! Emine Erdoğan,
Gazze'de yıkımın içinden doğan vakur direniş! Emine Erdoğan,

Yaşam

Gazze'de yıkımın içinden doğan vakur direniş! Emine Erdoğan,

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23