Gazze'de yıkımın içinden doğan vakur direniş! Emine Erdoğan,

Emine Erdoğan, "Yüz ölçümü sadece 365 kilometrekare, yani aşağı yukarı Beykoz ilçesi kadar bir alan ama gelin görün ki bu avuç içi kadar yer, tarihin en kanlı, en vahşi, en sistematik soykırımıyla, hiçbir vicdanın kaldıramayacağı acıların merkezi oldu." diye konuştu. İsrail'in, iki senede Gazze'ye 200 bin tondan fazla bomba attığını, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın 14 katı büyüklüğünde bir yıkımla aynı olduğunu aktaran Erdoğan, "İki senede Gazze'de yaklaşık 20 bini çocuk, 70 binden fazla insan katledildi. 56 binden fazla çocuk yetim kaldı, 2 bin 700 aile nüfustan silindi. 13 bin 500 öğrenci, 830 öğretmen, 193 akademisyen, 1500’ün üzerinde sağlık çalışanı öldürüldü. İsrail'in gıda ve ilaç girişlerini yasaklaması nedeniyle 12 binden fazla hamile kadın düşük yaptı. Bu rakamları söylemek dile kolay ama biz biliyoruz ki her bir sayı semaya yükselen ahlardan, imdat çığlıklarından, gözyaşlarından ve masumların toprağı sulayan kanından müteşekkildir." ifadelerini kullandı. Bugün Gazze'de okul, hastane, tarım alanı, yeterli gıda ve temiz içme suyu olmadığına dikkati çeken Erdoğan, bu büyük yıkıma rağmen geride kalan 2 milyon insanın bulunduğunu, o insanların Gazze'yi ayakta tutmak için akıl almaz zorluktaki koşullarda yaşam mücadelesi verdiklerini vurguladı.