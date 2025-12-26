Emine Erdoğan, 'Kalanlar' Filistin Sergisi'nin açılışında konuştu: Gazze'ye inanıyorlar, biz de inanıyoruz

Emine Erdoğan, "Yakın bir zamanda ülkemizde de misafir ettiğimiz Filistinli yönetmen Basel Adra, 'Başka Toprak Yok' belgeselini çekmemiş olsaydı, Filistin halkının 70 yılı aşkın süredir yaşadığı trajediyi dünyaya kendi sesiyle anlatması mümkün olmayacaktı. İşte bu yüzden, bundan sonra Filistin'de tek bir kuşun kanadı kırılsa, tek bir ağacın yaprağı koparılsa, tek bir çiçek bile solsa mutlaka sanata konu olmalıdır." dedi. "Açıkçası ben, dünya başkentlerinde, tarihten kültüre, sanattan gastronomiye geniş bir anlatıya sahip Filistin müzeleri kurulması gerektiğine inanıyorum. Çünkü mesele, bir halkın yaşadıkları kadar, insanlığın neyi hatırlayıp neyi unuttuğudur" diyen Erdoğan, vicdani yaklaşımlarda seçici ve ön yargılı davranıldığını söyledi. Erdoğan, utanç verici bir çifte standart uygulandığını gördüklerine işaret ederek, şunları kaydetti: "Uluslararası topluma şu gerçeğin çok iyi anlatılması gerek: Eğer bugün çocuklara kurşun sıkılabiliyorsa, açlığa mahkum edilen bebekler ağlamaktan katılıyorsa, kadınlar yoksulluk ve çaresizlik içinde çırpınıyorsa, hastalar ilaçsızlıktan ölüyorsa, erkekler İsrail zindanlarında ağza alınmayacak işkencelere maruz kalıyorsa ve tüm bunlar dünyanın gözü önünde olabiliyorsa, artık dünyada hiçbir insan güvende değildir. Çünkü Gazze, siyonistlerin, evrensel değerlerin ve uluslararası hukukun nasıl sistematik bir şekilde ayaklar altına alınabileceğini gösterdikleri bir test zemini oldu. Bu zorbalık dizginlenmezse, bir gün dünyanın başka bir coğrafyasında, başka bir meşrulaştırmayla aynı zulmün yeniden sahneye konulması ne yazık ki çok da uzak bir ihtimal değil. Dolayısıyla Filistin'i savunmak, Filistinliler kadar tüm insanlığı, onu ayakta tutan değerleri ve en başta da insan kalma hakkımızı savunmaktır." - Sergide Filistin'e özgü yemekler ikram edildi Açılışın ardından sergiyi ziyaret edip bilgi alan Erdoğan, deneyim alanı olan "Bu Tencereye Sadece Bakma-Kullan" isimli bölümde, "Filistin'e Umut Ol" mesajı taşıyan resmi tencerenin isiyle boyadı. Erdoğan, serginin enstalasyon alanlarından, "Hanzala'dan Kalanlar" Umuda Mesaj Bırak alanında, "Filistin bir gün yeniden barış yurdu olacak ve güvercinler bu müjdeyi tüm çocuklara taşıyacak. O güne kadar, siz her zaman dualarımızda, bizse hep sizin yanınızda olacağız." mesajını deftere yazdı. Serginin anı defterine de mesaj bırakan Erdoğan, şunları kaleme aldı: "Kalanlar Filistin Sergisi'ni ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duydum. Filistin halkının 70 yılı aşkın süredir maruz kaldığı zulme rağmen, ortaya koyduğu vakur ve onurlu direnişi, güçlü ve sarsıcı bir anlatımla yansıtan bu sergi, sabrın, mücadelenin ve imanın bükülmez bir bilek olduğunu bir kez daha hatırlatarak, insanlığın umutlarını tazelemektedir. Filistin'in en kısa zamanda barışa, adalete ve insan onuruna yakışır bir geleceğe kavuşmasını temenni ediyor, böylesine başarılı bir çalışmaya imza atan Kalyon Vakfını canıgönülden tebrik ediyorum." Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu, AA muhabirine, serginin Filistin halkının onurunu, inancını ve süren var olma mücadelesini görünür kılmak için hazırlandığını söyledi. Bu serginin sessizliğe karşı tanıklık, unutuluşa karşı hafıza olduğuna değinen Kalyoncu, "Türk Kızılayının başlattığı 'Filistin'e Nefes Bağış' kampanyasıyla bu tanıklığı somut bir dayanışmaya dönüştürüyoruz. Kalyon Vakfı olarak her ziyaretçimiz adına yapılan bağış, Filistin'de bir lokmaya ve bir sofraya dönüşüyor. Sergi, Filistin halkının yalnız olmadığını ve insanlık onurunun hala ayakta olduğunu açıkça ilan ediyor." dedi. Açılış törenine Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan ile holdingin yönetim kurulu üyeleri Mehmet Kalyoncu, Haluk Kalyoncu, Kübra Kalyoncu ile Murathan Kalyoncu katıldı. Kalyon Kültür'de 6 farklı odada 6 farklı enstalasyon ve bir deneyim alanından oluşan sergi 30 Mart'a kadar devam edecek. Ayrıca, küratörlüğünü Muhammed Şems İbrahimhakkıoğlu, Emine Karabulut ve Enes Hakan Tokyay'ın yaptığı serginin enstalasyon adları "Hanzala'dan Kalanlar", "Labirentten Kalanlar", "Kalanlar Sadece İsimler Kalıyor", "Kalanların Ardında: Sadece İsimler Değişiyor", "Gazze'de Açlık Bir Ressamın Tuvaline Dönüştü ve Soykırım: Açlığın Sessiz Biçimi" ile "Eğitimden Kalanlar" olurken deneyim alanı ise "Bu Tencereye Sadece Bakma-Kullan" olarak adlandırıldı. Sergide Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için Filistin çorbası, Filistin simidi, zeytin ile hurma ikram edildi. Program, aile fotoğrafının çekilmesiyle tamamlandı.