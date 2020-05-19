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Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı:

"Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin İslam alemi ve insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, gecenin bereketinden istifade edebilmeyi temenni ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-05-19 19:43:14 -
Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından Kadir Gecesi dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan iletisinde, "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin İslam alemi ve insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, gecenin bereketinden istifade edebilmeyi temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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