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Gündem Emine Erdoğan’dan Doğan Cüceloğlu açıklaması
Gündem

Emine Erdoğan’dan Doğan Cüceloğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için başsağlığı mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 18:08:00 -
Emine Erdoğan’dan Doğan Cüceloğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 83 yaşında İstanbul'da vefat eden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli bilim insanımız Doğan Cüceloğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. O, kendini insanlara adamış, bu kubbede hoş bir sada bırakmayı en güzeliyle ifa etmiş bir değerimizdir. Ardında bıraktığı sevgi ve irfan yolu, herkese ilham olmaya devam edecek. Onu her daim çok özleyeceğiz. Allah rahmet eylesin. Kıymetli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."

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