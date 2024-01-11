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Gündem

Emine Erdoğan Regaip Kandilini kutladı

Yeniakit Publisher
2024-01-11 18:31:00 -
Emine Erdoğan Regaip Kandilini kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Regaip Kandilini kutladı

Emine Erdoğan Regaip Kandilini kutladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz, milletimiz ile tüm İslam aleminin Regaip Gecesi ve üç ayları mübarek olsun. Filistinli kardeşlerimiz ve bütün mazlumlar için birleştirdiğimiz dualarımızın kabul olmasını diliyor, bu mübarek gecenin, barışın, kurtuluşun ve huzurun müjdecisi olmasını temenni ediyorum."

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