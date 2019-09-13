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Emine Erdoğan öğrencilere geri dönüşümden elde edilen defterleri dağıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Esenler’de geri dönüşüm tesislerindeki atıklardan elde edilen defterleri öğrencilere dağıttı.

13 Eylül 2019 Cuma 14:48
Emine Erdoğan öğrencilere geri dönüşümden elde edilen defterleri dağıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Esenler’de geri dönüşüm tesislerindeki atıklardan elde edilen defterleri öğrencilere dağıttı.


Esenler Belediyesince Hasip Dinçsoy İlkokulunda düzenlenen Defter Dağıtım Töreni’ne katılan Emine Erdoğan, belediyenin geri dönüşümle ilgili yaptığı çalışmaların sergilendiği okul bahçesini gezerek atıktan elde edilen ürünleri inceledi. Emine Erdoğan, geri dönüşüm kumbarası, atık yağdan elde edilen deterjan, atık pil değerlendirme kutusu ve Mavi Kapak Projesi’ne ilişkin Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’dan bilgi aldı.


Esenler’deki bütün okullarda atıktan elde edilen defterlerin öğrencilere ücretsiz dağıtıldığını öğrenen Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından izlenimlerini paylaşarak, “Bugün sıfır atık uygulamasının en güzel örneklerinden biri olan atıklardan elde edilen okul defteri dağıtım törenine katıldık. Esenler Belediyesini bu anlamlı girişimi nedeniyle kutluyorum. Atıktan elde edilen 500 bin defter 90 bin öğrencimize ücretsiz dağıtıldı” dedi.



"Öğrencilerle güzel bir anlaşma yaptık”


Öğrencilerin sıfır atık hassasiyetinden çok memnun kaldığını belirten Erdoğan, “Ziyaret ettiğim Hasip Dinçsoy İlkokulu öğrencilerinin ‘sıfır atık’ hassasiyetinden ziyadesiyle memnun oldum. Okulda edindikleri ayrıştırma alışkanlığını evlerine ve sosyal çevrelerine taşımaları noktasında öğrencilerle güzel bir anlaşma yaptık” notunu paylaştı.


Emine Erdoğan, Mavi Kapak Projesi kapsamında alınan tekerlekli sandalye ve akülü araçları incelediği sırada yanına gelen engelli bir vatandaşla sohbet etti. Sıfır Atık Projesi ile ilgili okullarda yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi alan Erdoğan, geri dönüşüm tesislerinde atıktan elde edilen defterleri öğrencilere dağıttı, defterlerini alan öğrencilerle toplu fotoğraf çekildi. Proje kapsamında, atıktan elde edilen 500 bin defter, ilçedeki tüm okullarda eğitim gören 90 bin öğrenciye ücretsiz dağıtılacak.


Öte yandan Erdoğan, okuldaki öğretmenler ve çalışanlarla da selamlaştı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:48
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