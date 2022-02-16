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Gündem Emine Erdoğan güzel haberi duyurdu
Gündem

Emine Erdoğan güzel haberi duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 12:20:00 -
Emine Erdoğan güzel haberi duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koronavirüs (Kovid-19) hastalığına ilişkin bugün itibarıyla izolasyon sürecini tamamladığını bildirdi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabb'im, tüm hastalarımıza şifa versin."

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