Emine Erdoğan: Büyük bir memnuniyet duyduk
Gündem

Emine Erdoğan: Büyük bir memnuniyet duyduk

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Emine Erdoğan: Büyük bir memnuniyet duyduk

Şehit Aileleri İle İftar Programı'na ilişkin paylaşımda bulunan Emine Erdoğan "İlk iftar soframızda şehitlerimizin değerli aileleri ve gazilerimizle buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyduk" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Şehit Aileleri İle İftar Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

 

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İlk iftar soframızda şehitlerimizin değerli aileleri ve gazilerimizle buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum.

Rabbim, ülkemizin dört bir köşesinde vatan nöbeti tutan Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, her birini muhafaza eylesin."

