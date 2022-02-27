  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Emine Erdoğan: “Bir anne olarak, uluslararası toplumu barışın tesisi için harekete geçmeye davet ediyorum”
Gündem

Emine Erdoğan: “Bir anne olarak, uluslararası toplumu barışın tesisi için harekete geçmeye davet ediyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 14:48:00 - 2022-02-27 14:52:56
Emine Erdoğan: “Bir anne olarak, uluslararası toplumu barışın tesisi için harekete geçmeye davet ediyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına ilişkin, “Bir anne, bir kadın olarak Ukrayna'da yaşanan şiddeti üzüntüyle takip ediyorum. Uluslararası toplumu barışın tesisi için harekete geçmeye davet ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir anne, bir kadın olarak Ukrayna'da yaşanan şiddeti üzüntüyle takip ediyorum. Başta kadınları ve çocukları etkileyen savaşlar, insanlık tarihinin kara lekeleridir. Savaşların tarafları kadar, sessiz kalıp göz yumanlar da bu kara lekenin sorumluluğunu vicdanlarında taşımalıdır. Unutmayalım savaş hep gözyaşı ve yıllarca bitmeyen yıkımlar getirir. Din, dil, ırk fark etmeksizin, hangi milletten olursa olsun mağdur ve mazlum halkların yanındayız. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Uluslararası toplumu barışın tesisi için harekete geçmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

a

Anonymous'dan, Rus devlet televizyonuna siber saldırı
Anonymous'dan, Rus devlet televizyonuna siber saldırı

Dünya

Anonymous'dan, Rus devlet televizyonuna siber saldırı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay