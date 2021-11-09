  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Emine Erdoğan açıkladı! Sayı 6 bine çıkarıldı
Gündem

Emine Erdoğan açıkladı! Sayı 6 bine çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gönül Elçileri projesi ile koruyucu aile sayısının artırıldığını açıklayarak sayının 6 bine ulaştığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 14:50:00 -
Emine Erdoğan açıkladı! Sayı 6 bine çıkarıldı

Gönül Elçileri projesi ile koruyucu aile sayısına dikkati çeken Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bir çocuğun gülümsemesi en büyük hazine ve bu hazineye ulaşmak için yüreğimizi açmamız yeterli.

Gönül Elçileri projemizle koruyucu aile sayısını 6 bine çıkardık. Her çocuğun sevgi, şefkat ve güven içinde büyümesi için sizi de koruyucu aile olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmail Türüt'e acı haber! Hayatını kaybetti
Yaşam

İsmail Türüt'e acı haber! Hayatını kaybetti

Rize'de çalıştığı inşaattan düşen ses sanatçısı İsmail Türüt'ün yeğeni Aşkın Dışkaya yaşamını yitirdi.

Dünya devinden Türkiye'ye büyük yatırım!
Ekonomi

Dünya devinden Türkiye'ye büyük yatırım!

Güney Kore'nin en büyük firmalarından biri olan Hyosung, Türkiye tarihinin en büyük yatırımlarından biri için harekete geçti. Dev şirket, T..
09.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

09.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay