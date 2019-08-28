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Emine Bulut'un şikayetini neden geri aldığı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Fedai Varan tarafından hunharca katledilen Emine Bulut'un 2014 yılında Varan'a açtığı 'Hakaret' ve 'tehdit' davasından “Kızımın babası, işsiz kalmasın” diyerek vazgeçtiği öğrenildi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:21
Emine Bulut'un şikayetini neden geri aldığı ortaya çıktı

Türkiye’yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetinin faili Fedai Varan, Kırıkkale’deki cezaevinden Bolu’daki F Tipi ‘yüksek güvenlikli’ cezaevine nakledildi.

Varan, tek kişilik bir koğuşa yerleştirildi. Herhangi bir saldırı ihtimaline karşı da diğer mahkûmlarla temas imkânı en aza indirildi. Varan hakkında açılan davada kendisini savunması için henüz bir avukat başvuru yapmadı. Kırıkkale Barosu Başkanı Erol Çakır şunları söyledi: “Emniyet ve savcılık aşamalarında CMK (Ceza Muhakemeleri Kanunu) bürosundan kendisine bir avukat tayin edilmişti. Süreç tamamlanınca bu avukatın görevi sona erdi. Eğer mahkeme sürecinde bir avukatı olmazsa, ilgili mevzuat gereği tayin edilecek.” Varan, 9 Ekim’de Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşmaya çıkacak.

"Kızımın babası işsiz kalmasın"

Öte yandan Emine Bulut’un 2014 yılında Varan’a açtığı ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ davasında ceza alıp işsiz kalmasından endişe ettiği için şikâyetini geri aldığı ortaya çıktı. Emine Bulut’un, “Kızımın babası, işsiz kalmasın” diyerek şikâyetini geri alması üzerine de dosya düştü.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:21
  1. Kırıkkale
  2. Bolu
  3. emine bulut
  4. fedai varan

YORUM YAZ

  • cinayet kötüdürcinayet kötüdür32 dk önce
    mke silah fabrikasında özel güvenlikçi, silahlı silahsız bilen yok. ciddi güvenlik soruşturmaları. uyuşturucu ve alkol kullanacak ve bu bilinecek orada görev yapacak, akrabaları ufaktan twitter da gözükmeye başladı. soruşturmada gizlilik kararı olmamalıdır. cinayetin gerçek sebebi ortaya çıkmalıdır.

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