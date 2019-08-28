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Emine Bulut’un kızına 8 yıllığına kayyum atandı

Kırıkkale’de eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut’un 10 yaşındaki kızına 8 yıllığına kayyum atandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:46
Emine Bulut’un kızına 8 yıllığına kayyum atandı

Kırıkkale’de eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut’un 10 yaşındaki kızına 8 yıllığına kayyum atandı. 9 Ekim’de yapılacak cinayet davasına yaklaşık 60 avukatın katılacağı öğrenildi.


Kırıkkale’de 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda eski kocası Fedai V. (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un (38) kızı F.B.V. (10) için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesinin görevlendirdiği bir avukat kayyum olarak atandı. Türkiye’yi ayağa kaldıran ve toplumda infial uyandıran görüntüler sonrası ünlü sanatçıların da aralarında olduğu spor camiası, siyasi ve birçok kişinin düzenlediği organizasyonlardan elde edilen gelir ve bağışların güvence altına alınması için F.B.V.’nin reşit olacağı yaşa kadar kayyum olarak görevlendirilen avukat, banka hesabındaki parayı ve kızın kişisel haklarını koruyacak.



Davayı 60 avukat takip edecek


Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinden Bolu’daki F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine nakledilen Fedai V. ise, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 9 Ekim Çarşamba günü saat 09.00’da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SGBS) ile hakim karşısına çıkacak. Kırıkkale Adliyesinde yapılacak duruşmaya Türkiye’nin çeşitli illerinden davayı müdahil olmak isteyen Kırıkkale Barosu, Kadın Hakları Komisyonu ve Çocuk Hakları Komisyonuna bağlı yaklaşık 60 avukat da takip edecek. Dava süresince Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) gereğince zanlı Fedai V. ve kızı F.B.V. için Kırıkkale Barosu tarafından avukat görevlendirildi.



Olayla ilgili güvenlik kameraları yeniden incelenecek


Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından duruşma günü olan 9 Ekim Çarşamba gününe kadar Emine Bulut’un bıçaklanarak öldürüldüğü iş yerlerinin ve Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) güvenlik kameralarına yansıyan kişi ya da kişiler araştırılıp yeniden ifadelerine başvurulacak.


Öte yandan, daha önce baba Fedai V.’nin kızı F.B.V. ile istediği zaman görüştüğü ve bununla ilgili anne Emine Bulut’un herhangi bir engel çıkarmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:46
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