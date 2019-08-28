0553 313 94 23

Emine Bulut'un katilini öven Muhammet Özen'e bir şok daha!

Emine Bulut cinayetini öven ve katile tebriklerini ilettiği için hakkında soruşturma başlatılan Özen’e bir şok da TBMM’den geldi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:34
Emine Bulut'un katilini öven Muhammet Özen'e bir şok daha!

Boşanmış Mağdur Babalar Derneği Başkanı Özen, Meclis’e dilekçeyle başvuruda bulunarak, son dönemde polis eşliğinde gelmek zorunda bırakıldığını ve bu durumun düzeltilmesini talep etti.
 
Komisyon konuyu TBMM Halkla İlişkiler Başkanlığı’na sordu. Gelen yanıtta, Özen’in komisyon üyelerine rahatsız edici üslupta ve çok sayıda mail ve faks gönderdiği bu nedenle Meclis’e girişlerinde tedbir uygulanmasına karar verildiği belirtildi. 
 
SORUŞTURMA AÇILMIŞTI: 7 YILA KADAR HAPİS...
 
Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetinin faili Fedai Baran hakkında övgü dolu mesajlar yazan Muhammet Özen'e 7 yıla kadar da hapis cezası istenmişti. Özen'in paylaşımı üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Suç işlemeye tahrik" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlattı. Özen hakkında başlatılan soruşturmada, suç işlemeye tahrik suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası, suçu ve suçluyu övme suçundan ise 2 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

 KAYNAK: AKŞAM

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:34
  1. Ankara
  2. emine bulut
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'da Taliban saldırısı: 11 ölü
    1. Afganistan'da Taliban saldırısı: 11 ölü
    2. Saray mutfağının en güzel örneği:..
    3. Kötü koku gelen ağaçlık alandan cansız..
    4. Talep çok konut yok
    5. Erzincan heyeti Bursa’ya çıkarma yaptı
    6. Kara yollarında son durum
    7. Emniyet Müdürü Kuyu: Ben enayi miyim..
    8. İstanbul Maltepe'deki otelde silahlı..
    9. Londra piyasası açıldı! Dolarda son..
    10. Tarsus Belediyesi'nin deposunda..
    11. Yurtta hava durumu
    12. Antalya Kumluca'da korkutan yangın..
    13. Emine Bulut'un katilini öven Muhammet..
    14. Balıkesir'de sigara izmariti ormanı..
    15. İzmir’de şüpheli ölüm
    16. Köprü cezalarının iptali için son 5 gün!
    17. Kara yollarında durum
    18. Başkan Pekmezci esnaf ziyaretlerine..
    19. Emine Bulut'un katilini öven Özen'e..
    20. Milyonları ilgilendiriyor! Zamlar..
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Sigaraya 5 TL zam gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı
    Sigaraya 5 TL zam gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Rusya’dan flaş Su-35 ve S-57 açıklaması!
    Rusya’dan flaş Su-35 ve S-57 açıklaması!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog