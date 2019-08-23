Emine Bulut'un katilinden kan donduran ifadeler: Hayvan kestim

Katil Fedai Baran'ın Emine Bulut'u boğazından ve vücudunun farklı yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü dükkandan çıktıktan sonra "Bu k.hpeyi ben öldürdüm" dediği öğrenildi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, 250 metre yürüdükten sonra bir taksiye binen Baran'ın, taksicinin üzerindeki kanı sorması üzerine ise "Hayvan kestim" cevabını verdiği bildirildi.

Sakin bir hal içinde taksiden inen Fedai Baran'ın 8 lira tutan ücret için 10 lira verip para üstünü aldığı, ardından bir tekel bayisine uğrayarak 2 bira aldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Fedai Baran, boşandıkları eski eşi Emine Bulut'a çocuğunu görmek istediğini söyleyerek, gündüz saatlerinde bir kafede buluştu. Burada yemek yiyen Fedai Baran ve Emine Bulut, daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emine Bulut taksiye binerek kaçmak istedi. Ancak Fedai Baran tarafından taksiden indirildi. Daha sonra 100 metre ilerideki bir dönerciye giren kadının peşinden katil koca da geldi. Fedai Baran, dönerciden de kaçmak isteyen Emine Bulut'u saçlarından yakalayarak boğazından bıçakladı.