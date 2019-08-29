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Emine Bulut’un cani kocası ile olan 2014’teki davadan şok ayrıntılar ortaya çıktı!

Türkiye’yi yasa boğan Emine Bulut cinayetine ilişkin ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Katil zanlısı eski eş Fedai Varan'ın 5 yıl önce Bulut'u tehdit etmekten yargılandığı davanın ayrıntıları ortaya çıktı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:24
Emine Bulut’un cani kocası ile olan 2014’teki davadan şok ayrıntılar ortaya çıktı!

Emine Bulut'u katleden eski kocası Fedai Varan'ın 5 yıl önce Bulut'u tehdit etmekten yargılandığı davanın ayrıntıları ortaya çıktı.

"5 yıl evli kaldım. 2013 Nisan ayında boşandım. Çocuğumuzun velayeti bana verildi. Eski eşime 390 lira nafaka, 6 bin lira tazminat için dava açtım ve kazandım. Ancak eşim tazminat ve nafakayı bir süre ödemedi. Bayramdan önce de kızıma birşeyler almak için birlikte çarşıya çıktık. Çocuğa birşeyler aldık. Bu sırada bana 'Bu parayı sana nasıl ödedim, anlayamadım' dedi. Bayram'da çocuğumla Yozgat'a gittik. Eski eşim 'Dönüşte mesaj at' dedi. 1 Ağustos 2014'te Yozgat'tan döndüm. Kendisine 'geldim' diye mesaj attım. Benimle görüşmek istedi. Ben görüşmek istemediğimi söyledim. Israr etti. Kabul etmedim. Aynı gün bana küfür içerikli mesajlar gönderdi."

Ulaşılan dava dosyasına göre tam 5 yıl önce ağustos ayında Varan, bir yıl önce boşandığı Bulut'a tehdit mesajları gönderdi. Bulut şikayetçi oldu. Açılan davada Varan, pişman olduğunu ve tekrar yapmayacağını söyleyince Bulut, şikayetini geri aldı ve dava da düştü. Bulut'un dosyadaki ifadesi Varan'ın 390 liralık nafakayı ödememek için direndiğini de ortaya çıkardı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dava dosyasındaki 2014 tarihli iddianamesine göre Varan, boşandıktan yaklaşık bir yıl sonra Bulut'u tehdit etmeye başladı. 1 Ağustos 2014'te Bulut'un telefonuna hakaret ve tehditler içeren birden fazla mesaj gönderdi. Bulut, 5 Ağustos'ta savcılığa giderek şikâyetçi oldu. Bulut ifadesinde şunları söyledi:

"Pişmanım, boşluğuma geldi"

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Bulut'un bu ifadesi üzerine soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Varan suçunu kabul etti. Bulut herhangi bir şekilde uzlaşmak istemediğini belirterek, Varan'ın cezalandırılmasını istedi. 11 Kasım 2014'te 'zincirleme şekilde hakaret' suçundan dava açıldı ve mahkeme süreci başladı.

Hakim karşısına çıkan Varan, "Olay günü bir an boşluğuma gelerek müştekiyi rahatsız etmiştim. Pişmanım, bir daha kesinlikle rahatsız etmeyeceğim" dedi. Bulut ise "Ben hernekadar sanık hakkında şikayetçi olmuş olsam da sanık şuan duruşmada pişman olduğunu, beni bir daha rahatsız etmeyeceğini söylüyor. O yüzden şikayetimi geri alıyorum" diyerek şikayetinden vazgeçti. Bunun üzerine 2 Şubat 2015'te dava düştü.

 

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:24
  1. Yozgat
  2. Emine Bulut
  3. Fedai Varan
  4. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı
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