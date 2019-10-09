Emine Bulut’un annesi konuştu: Hakim bey sanık asılmalı yoksa bu acı dinmez

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Bulut ailesinin yanı sıra çok sayıda avukat katıldı. Mahkeme heyeti, Bulut ailesi ve kızı Fatma Bilge Varan, Aile Bakanlığı ve Kırıkkale Barosunun katılma talebini kabul etti.

Ceza alacağımı biliyorum

Katil zanlısı Fedai Varan, "Ceza alacağımı biliyorum ama görüntüler avukatıma verilsin" talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi reddetti ve sonrasında Varan susma hakkını kullandı.

En ağır ceza çözüm olmayacaktır

Katil zanlısı Fedai Varan’ın avukatı Ersoy Aytaç, "Huzurdaki sanık eski eşini, çocuğunun gözünün önünde öldürmüş biri. Sanığa en ağır ceza çözüm olmayacaktır. Emine Bulut ölmeden yarım saat önce karakola sığındı ama kolluk kuvvetleri onu koruyamadı" ifadelerini kullandı.

Ablam sık sık şiddet gördü

Emine Bulut’un başka bir suçtan cezaevinde bulunan kardeşi Bekir Bulut duruşmaya SEGBİS ile bağlanarak, sanık Fedai Varan’ın ablasına hamile olduğu zamanda dövdüğünü iddia etti. Bulut, “Ablam evliyken sık sık şiddete maruz kaldı. Gebeliğinde de sık sık şiddet uyguladı. Ben cezaevindeyim babamda hasta olduğu için bizlere söyleyemedi” dedi. Bulut, görüntüleri izlemek için süre isteyen sanık avukatı Ersoy Ataç’a da cevap vererek, “Ben cezaevindeyken görüntüleri 50 kere izlediysem bir zahmet sanık avukatı da izleseymiş” dedi.

Baba Ahmet Bulut: Adam mı bu

Emine Bulut’un babası Ahmet Bulut duruşma da gözyaşlarını tutamadı. Baba Bulut, “Bir baba on yaşındaki kızının önünde annesini doğruyor, bu adama ne diyeceğim?!Adam mı bu” dedi.

Torunum dedesini babası sanıyordu

Anne Fadime Bulut ise, “Torunum dedesini babası sanıyordu babasını tanımaz onu biz büyüttük. Şimdi nasıl kızım diyecek Bilge’ye, o çocuk seni unutmayacak. Torunum geldi ‘nene babam annemi kesti, çekim yaptılar’ dedi. Hiç mi utanmadınız çekmeye? Niye ayırmadınız?Babalar size söylüyorum çocuğunuza bunu yapar mısınız? Babayım demeye utan, asılmasını istiyorum hakim bey, acımız dinmez yoksa” ifadelerini kullandı.

Kızı Varan: O benim babam değil

Duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlanan 10 yaşındaki kızı Fatma Bilge Varan da ağlayarak olay gününü anlattı. Varan, “Biz annemle çarşıda geziyorduk annem mescide girince o kişi(baba diyemiyor) bize mesaj attı. Bende nerede olduğumuzu söyledim, o kişi yanımıza geldi. Annemin boğazını sıktı. Dönercide onlar konuşuyordu ben kapıdaydım dışarı bakmak için kafamı çevirince annemi bıçakladı” dedi. Hakimin, “Annenin babana hakaret ettiğini duydun mu?” sorusuna ise Bilge Varan, “O benim babam değil” dedi.