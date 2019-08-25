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Emine Bulut cinayetleri, işte bu dizilerle hazırlanıyor

Yine bir kadın cinayeti Türkiye'yi ayağa kaldırırken perde arkasında kadına şiddeti meşrulaştıran ve özendiren etkenler gözmezden geliniyor.

25 Ağustos 2019 Pazar 01:12

 yeniakit.com.tr 

Türkiye 'Emine Bulut' cinayetiyle ayağa kalktı. Ancak bazı malum kesimler cinayetler konusunda İslam'ı ve sağ kesimi suçlamaya başlayarak kin kustu. 

Diziler ve filmler şiddeti özendiriyor

Gündemde kadın cinayetlerinin arkasındaki neden tartışma konusu olurken, medyadaki diziler ve sinema filmleri kadına şiddeti adeta özendiriyor. Hemen her yıl taciz, tecavüz, istismar ve kadına şiddet görüntülerinin yaygınlaştıran dizilere bir yenisi daha ekleniyor. 

Kadına şoke eden işkence görüntüler

Son olarak Show TV'de ekrana çıkacak olan 'Aşk Ağlatır' isimli dizinin tanıtım filmindeki sahneler tepkilere neden oldu. Kadına şiddeti özendiren ve kadını adeta dövülecek bir şeymiş gibi gösteren dizide akıl almaz işkence görüntülerine de yer verildi.

Vatandaşlar RTÜK'ü harekete geçmesini istiyor

Öte yandan dizilerdeki şiddete tepki gösteren vatandaşlar, TV ve internetteki şiddet sahneleri için hareket geçmeye çağırıyor.

Ahlâksız program ve diziler hakkında 1 yılda 124 bin şikâyet! RTÜK uyuma

Türkiye ‘dizi’ tehdidinde

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 01:12
  1. Aşk Ağlatır dizisi
  2. RTÜK
  3. kadına şiddet
  4. Emine Bulut

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