Emine Bulut cinayeti ile ilgili görüntülere yayın yasağı geldi Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği, Bulut cinayetiyle alakalı sosyal medya ve basın kuruluşlarında yer alan olay anı ile alakalı görüntülere yayın yasağı getirdi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Emine Bulut cinayeti ile alakalı Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bütün yönleri ile soruşturma yapılıp şüpheli hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme suçundan Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlendi" açıklaması yapıldı.



Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği, Emine Bulut cinayetiyle alakalı sosyal medya ve medya kuruluşlarında yer alan olay anına ilişkin görüntülere de yayın yasağı getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.