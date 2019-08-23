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Emine Bulut cinayeti

Olay anına ilişkin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çeken kişi gözaltına alındı

23 Ağustos 2019 Cuma 21:39
Emine Bulut cinayeti

KIRIKKALE (AA) - Emine Bulut'un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldürülmesi olayına ilişkin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çeken kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski eşi tarafından öldürülen 38 yaşındaki Bulut'a ait olay anında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kısa sürede görüntüyü çeken kişinin B.Y. (19) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan B.Y'nin ifadesinde, videoyu sadece arkadaşı M.A. (22) ile paylaştığını belirttiği, M.A'nın da videoyu izledikten hemen sonra sildiğini söylediği öğrenildi.

B.Y. ve M.A. hakkında, "soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses ve görüntüleri yetkisiz kayda alma veya nakletme" suçundan işlem yapıldı.

Gözaltındaki B.Y'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

F.V. (43), 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözleri önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan F.V. ise Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayımlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin ve yayımlanmasının kısıtlanması kararı alınmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 21:39
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