0553 313 94 23

Emine Bulut cinayeti

- Emine Bulut'un Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülmesine, milli sporcular sert tepki gösterdi

23 Ağustos 2019 Cuma 20:55
Emine Bulut cinayeti


İSTANBUL (AA) - Emine Bulut'un Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülmesine milli sporcular tepki gösterdi.

Çok sayıda sporcu, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla yaşanan cinayeti sert bir şekilde kınadı.

NBA'de kariyerini sürdüren milli basketbolcu Cedi Osman paylaşımında, "Anne lütfen ölme. Bir cümle ne kadar can yakabilirse o kadar yaktı canımızı. Annelerimizi bu katillerin eline bırakmayacağız. Bugün yeri göğü inletmeyeceksek, tepki vermeyeceksek, ne zaman yapacağız! #EmineBulut" ifadelerine yer verdi.

Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, "Kalbim acıyor, kelimeler boğazımda düğümleniyor. Ne konuşacak ne de söyleyecek sözüm var duygularımı anlatan. Ancak bu vahşetin durması için şimdi susmadan, haykırarak umut ediyorum ki devletimiz bu canileri en ağır şekilde cezalandıracaktır. SUSMAYACAĞIZ! #EmineBulut" paylaşımında bulundu.

Alman ekibi Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, "Bizi 8 saniyede darmadağın eden görüntü, her gün onlarca kadının korkusu ve gerçeği... Bir kadının daha yaşamı, bir çocuğun daha çocukluğu elinden alındı. İçim yandı... #EmineBulut" mesajını paylaştı.

İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Roma'da futbol yaşantısını sürdüren Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından, "Küçük kızın sadece annesi #EmineBulut değil, dünü, bugünü ve yarını da öldü. Kadın cinayetlerine alışmayacağız, susmayacağız!" paylaşımını yaptı.

Çağlar Söyüncü, Mehmet Zeki Çelik, Altay Bayındır, Olcay Şahan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım ve Tutya Yılmaz gibi birçok sporcu da yayımladıkları mesajlarla tepkilerini ortaya koydu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 20:55
  1. Basketbol
  2. Emine Bulut
  3. Futbol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üsküdar’da binlerce kişi E-spor festivalinde buluştu
    1. Üsküdar’da binlerce kişi E-spor..
    2. Erdoğan: "(Üç büyükşehir belediyesinde..
    3. ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarı Irak..
    4. Erdoğan: "Halka değil de teröristlere..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üç büyükşehir..
    6. Erdoğan: "İspanya'dan Fransa'ya kadar..
    7. Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıldönümü
    8. Erdoğan: "Sınırlarımız boyunca..
    9. GÜNCELLEME - Sulama kanalına düşen..
    10. ABD'nin kirli Türkiye planları deşifre..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem masadaki..
    12. Klasik araç tutkunları Kastamonu'da..
    13. Erdoğan: "Ülkemizin güvenlik..
    14. Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Göztepe: 0..
    15. Emine Bulut cinayeti
    16. İzmir'de orman yangını
    17. İzmir'de 73 düzensiz göçmen yakalandı
    18. Erdoğan: "Türkiye vatandaşlarından..
    19. Torres son maçına çıktı
    20. Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2..
    21. Yanan ormanlara 1 milyon fidan..
    22. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçına..
    23. Ordu'da sağanak etkili oldu
    24. Terör devleti İsrail, 15 Filistinliyi..
    25. Bergama’daki orman yangını söndürüldü
    26. Taksim’deki bir mağazada düşen kişi..
    27. Beşiktaş-Göztepe maçında notlar
    28. Aşure günü ne zaman 2019? Aşure..
    29. Kırıkkale’de eski eşi Fedai Varan..
    30. THK, 45 milyonluk hizmet için 90..
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar